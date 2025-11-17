Google Pixel 9 की कीमत में भारी कटौती, यहां मिल रहा 25000 रुपये सस्ता, खरीदने का शानदार मौका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप गूगल का प्रीमियम डिवाइस Google Pixel 9 खरीदना चाहते हैं तो इस पर शानदार छूट मिल रही है. अगर आप इसे लंबे समय से खरीदने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन ज्यादा कीमत के चलते प्लान आगे खिसका रहे थे तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. फ्लिपकार्ट की विंटर बोनाजा सेल में इस फोन की खरीद पर 25,000 रुपये की बचत की जा सकती है. आइए फोन के फीचर्स और डील के बारे में जानते हैं.

Google Pixel 9 के फीचर्स

गूगल का यह प्रीमियम स्मार्टफोन कई धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ था. इसमें 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है. इसमें Tensor G4 प्रोसेसर लगा है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह फोन एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ था, जिसे एंड्रॉयड 16 में अपग्रेड किया जा सकता है. गूगल इस फोन को 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देगी.

कैमरा और बैटरी

Google Pixel 9 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी और 48MP का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 10.5MP का कैमरा मिलता है. यह फोन 4700mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 27W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील

गूगल ने इस फोन को 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब फ्लिपकार्ट पर 31 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 54,999 रुपये में लिस्टेड है. इस तरह देखा जाए तो ग्राहक फोन की खरीद पर 25,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. चुनिंदा कार्ड्स पर 5% का कैशबैक भी मिलेगा और ग्राहक अपना पुराना फोन देकर एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं.

