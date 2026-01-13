सैमसंग ने कर दिया धमाका! गैलेक्सी S26 सीरीज के हर फोन में देगी अल्ट्रा मॉडल वाला यह धांसू फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग अगले महीने अपनी Galaxy S26 लाइनअप लॉन्च करने वाली है और कंपनी इसमें बड़ा धमाका करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस लाइनअप के हर मॉडल में एआई-पावर्ड प्राइवेसी डिस्प्ले दे सकती है. पहले केवल अल्ट्रा मॉडल में यह फीचर मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब Galaxy S26 और Galaxy S26 प्लस मॉडल में यह डिस्प्ले दिया जाएगा. यह फीचर पब्लिक प्लेस में यूजर को प्राइवेसी देगा और उसे यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उसके बगल में बैठा कोई व्यक्ति उसकी स्क्रीन देख रहा है.

क्या है प्राइवेसी डिस्प्ले?

बाजार में आजकल प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास मौजूद हैं. इन्हें लगाने से यूजर के अलावा आसपास बैठे लोग स्क्रीन पर चल रहे कंटेट को नहीं देख पाते हैं, लेकिन इनके यूज से डिस्प्ले की क्वालिटी का मजा कम हो जाता है और ब्राइटनेस पर भी असर पड़ता है. इन दिक्कतों को दूर करते हुए सैमसंग नए प्राइवेसी डिस्प्ले ला रही है. इन पर किसी प्रकार का टेम्पर्ड ग्लास लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब Galaxy S26 लाइनअप के मॉडल में इस फीचर को ऑन किया जाएगा तो यूजर के अलावा उसके आसपास बैठा व्यक्ति स्क्रीन पर चल रहा कंटेट नहीं देख पाएगा. उसे स्क्रीन एकदम डार्क नजर आएगी.

कैसे काम करेगा प्राइवेसी डिस्प्ले?

सैमसंग प्राइवेसी डिस्प्ले के लिए फ्लेक्स मैजिक पिक्सल OLED पैनल का यूज करेगी. इसमें एआई की मदद से पिक्सल लेवल पर लाइट डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे व्यूइंग एंगल नैरो हो जाएगा और डिस्प्ले की क्वालिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. ऐसे भी कयास हैं कि सैमसंग इसे कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनाने पर भी काम कर रही है. यानी जब आप अपने फोन में कोई बैंकिंग ऐप्स या पासवर्ड मैनेजर ओपन करेंगे तो फोन ऑटोमैटिकली प्राइवेसी मोड में चला जाएगा. फिर जब आप कोई वीडियो देखना चाहेंगे तो यह व्यूइंग एंगल को वाइड कर देगा, जिससे आपके दोस्त भी वीडियो देख पाएंगे.

