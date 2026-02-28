हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया AC लेने से पहले रुक जाइए! ये 4 गलतियां कर दीं तो हर महीने आएगा झटका देने वाला बिजली बिल

नया AC लेने से पहले रुक जाइए! ये 4 गलतियां कर दीं तो हर महीने आएगा झटका देने वाला बिजली बिल

AC Buying Tips: गर्मी बढ़ते ही नया एसी खरीदने का ख्याल आना स्वाभाविक है. लेकिन कई लोग जल्दबाजी में ऐसा मॉडल चुन लेते हैं जो बाद में बिजली के भारी बिल की वजह बन जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Feb 2026 10:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

AC Buying Tips: गर्मी बढ़ते ही नया एसी खरीदने का ख्याल आना स्वाभाविक है. लेकिन कई लोग जल्दबाजी में ऐसा मॉडल चुन लेते हैं जो बाद में बिजली के भारी बिल की वजह बन जाता है. एसी सिर्फ ठंडी हवा देने वाली मशीन नहीं बल्कि लंबे समय का निवेश है. अगर खरीदते वक्त कुछ अहम बातों पर ध्यान न दिया जाए तो हर महीने जेब पर बोझ बढ़ सकता है.

कमरे के साइज के हिसाब से सही टन क्षमता न चुनना

सबसे आम गलती है गलत टन का एसी खरीद लेना. छोटा कमरा हो और आप ज्यादा टन का एसी ले लें तो बिजली की खपत बेवजह बढ़ेगी. वहीं बड़ा कमरा हो और कम टन का एसी लगाएं तो मशीन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और वह लगातार चलेगा. इसलिए कमरे का क्षेत्रफल, छत की ऊंचाई और धूप की दिशा देखकर ही 1 टन, 1.5 टन या 2 टन का चुनाव करें.

स्टार रेटिंग को नजरअंदाज करना

एसी की एनर्जी स्टार रेटिंग सीधे बिजली खपत से जुड़ी होती है. 5-स्टार मॉडल शुरुआत में थोड़ा महंगा लग सकता है लेकिन लंबे समय में यह कम बिजली खर्च करता है. अगर आप सिर्फ सस्ता विकल्प देखकर 2 या 3-स्टार एसी ले लेते हैं तो हर महीने ज्यादा यूनिट खर्च होंगी और बिल बढ़ जाएगा.

इन्वर्टर तकनीक को समझे बिना खरीदारी

आजकल इन्वर्टर एसी ज्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि वे कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर की स्पीड को एडजस्ट करते हैं. इससे बिजली की बचत होती है और कूलिंग भी स्थिर रहती है. लेकिन कई लोग पारंपरिक नॉन-इन्वर्टर एसी सिर्फ कम कीमत के कारण ले लेते हैं जो लंबे समय में ज्यादा बिजली खपत करता है.

इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पर ध्यान न देना

सही इंस्टॉलेशन भी उतना ही जरूरी है जितना सही मॉडल चुनना. अगर आउटडोर यूनिट धूप में सीधे रख दी गई या पाइपिंग ठीक से नहीं हुई तो एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. साथ ही, समय-समय पर सर्विस और फिल्टर की सफाई न कराने से कूलिंग घटती है और बिजली की खपत बढ़ती है.

समझदारी से करें फैसला

एसी खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि टन क्षमता, स्टार रेटिंग, इन्वर्टर तकनीक और सही इंस्टॉलेशन पर ध्यान दें. थोड़ी समझदारी और सही जानकारी आपको हर महीने आने वाले भारी बिजली बिल से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें:

झटका! Google ने अचानक बंद किया अपना पॉपुलर ऐप, भारत समेत करोड़ों यूजर्स पर पड़ा सीधा असर

Published at : 28 Feb 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Ac Buying Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
नया AC लेने से पहले रुक जाइए! ये 4 गलतियां कर दीं तो हर महीने आएगा झटका देने वाला बिजली बिल
नया AC लेने से पहले रुक जाइए! ये 4 गलतियां कर दीं तो हर महीने आएगा झटका देने वाला बिजली बिल
टेक्नोलॉजी
सावधान! आपकी जासूसी कर रहा है आपका स्मार्टफोन! इन तरीकों से चल जाता है पता
सावधान! आपकी जासूसी कर रहा है आपका स्मार्टफोन! इन तरीकों से चल जाता है पता
टेक्नोलॉजी
कैसे वाइब्रेट होता है आपका स्मार्टफोन? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
कैसे वाइब्रेट होता है आपका स्मार्टफोन? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Holi 2026 पर WhatsApp स्टेटस से करें कमाल! ऐसे बनाएं अपने नाम वाले कस्टम स्टिकर और मिनटों में करें शेयर
Holi 2026 पर WhatsApp स्टेटस से करें कमाल! ऐसे बनाएं अपने नाम वाले कस्टम स्टिकर और मिनटों में करें शेयर
Advertisement

वीडियोज

Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab | Breaking
Noida Breaking: 50 हजार का इनामी बदमाश Pawan उर्फ कल्लू हुआ ढेर | UP | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
राजस्थान
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
बॉलीवुड
Vadh 2 Lifetime Collection: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी नीना गुप्ता-संजय मिश्रा की 'वध 2', जानें- कितना हुआ मेकर्स को नुकसान
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget