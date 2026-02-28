हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे वाइब्रेट होता है आपका स्मार्टफोन? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Feb 2026 08:47 AM (IST)
Smartphone Vibration: जब भी कॉल आता है, मैसेज नोटिफिकेशन मिलता है या आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं आपका स्मार्टफोन हल्का-सा कंपन करता है. यह छोटा-सा वाइब्रेशन भले ही साधारण लगे लेकिन इसके पीछे बेहद रोचक तकनीक काम करती है. स्मार्टफोन के अंदर लगा एक खास मोटर सिस्टम इस कंपन को पैदा करता है जो साउंड की जगह स्पर्श के जरिए सूचना देने का काम करता है.

वाइब्रेशन मोटर क्या होती है?

स्मार्टफोन में वाइब्रेशन पैदा करने के लिए एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है. शुरुआती फोनों में मुख्य रूप से ERM (Eccentric Rotating Mass) मोटर का इस्तेमाल होता था. इसमें एक गोल धातु का टुकड़ा असंतुलित तरीके से मोटर से जुड़ा होता है. जैसे ही मोटर घूमती है वह असंतुलन कंपन पैदा करता है और फोन वाइब्रेट करने लगता है. यह तकनीक सरल और सस्ती है इसलिए लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया गया.

LRA और हैप्टिक फीडबैक की नई दुनिया

आधुनिक स्मार्टफोन में अब LRA (Linear Resonant Actuator) तकनीक का उपयोग बढ़ गया है. यह पारंपरिक मोटर से ज्यादा सटीक और तेज प्रतिक्रिया देती है. इसमें एक चुंबकीय कॉइल और स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है जो बहुत नियंत्रित तरीके से आगे-पीछे मूव करता है. इसी कारण नए फोन में मिलने वाला वाइब्रेशन ज्यादा स्मूद और प्रीमियम महसूस होता है. इसे हैप्टिक फीडबैक कहा जाता है जो टच करने पर हल्का-सा झटका देकर यूजर को फिजिकल बटन जैसा अनुभव देता है.

सॉफ्टवेयर कैसे नियंत्रित करता है वाइब्रेशन?

वाइब्रेशन सिर्फ हार्डवेयर का कमाल नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर भी इसमें अहम भूमिका निभाता है. फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग नोटिफिकेशन के लिए अलग पैटर्न सेट करता है. जैसे कॉल के लिए लंबा कंपन, मैसेज के लिए छोटा कंपन या गेम खेलते समय अलग तरह का फीडबैक. यही वजह है कि हर अलर्ट का अहसास अलग होता है.

क्यों जरूरी है यह तकनीक?

वाइब्रेशन तकनीक सिर्फ साइलेंट मोड के लिए ही नहीं, बल्कि एक्सेसिबिलिटी के लिए भी अहम है. सुनने में परेशानी वाले यूजर्स के लिए यह एक जरूरी संकेत बन जाता है. इसके अलावा गेमिंग और टाइपिंग के दौरान बेहतर अनुभव देने में भी हैप्टिक टेक्नोलॉजी बड़ा योगदान देती है.

आज का स्मार्टफोन सिर्फ आवाज और स्क्रीन तक सीमित नहीं है. वाइब्रेशन जैसी तकनीक इसे और ज्यादा इंटरेक्टिव और स्मार्ट बनाती है. अगली बार जब आपका फोन वाइब्रेट करे तो समझ लीजिए कि इसके पीछे एक बेहद बारीक और एडवांस तकनीकी सिस्टम काम कर रहा है.

स्पैम कॉल से रोज हो रहे हैं परेशान? WhatsApp की ये छुपी सेटिंग तुरंत करें ऑन, मिनटों में मिल जाएगी राहत

Published at : 28 Feb 2026 08:47 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Smartphone Vibration Technology
