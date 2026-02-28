हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सावधान! आपकी जासूसी कर रहा है आपका स्मार्टफोन! इन तरीकों से चल जाता है पता

सावधान! आपकी जासूसी कर रहा है आपका स्मार्टफोन! इन तरीकों से चल जाता है पता

Smartphone: आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर निजी चैट, फोटो, लोकेशन और काम से जुड़ी जानकारी सब कुछ इसी छोटे से डिवाइस में कैद रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Feb 2026 09:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone: आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर निजी चैट, फोटो, लोकेशन और काम से जुड़ी जानकारी सब कुछ इसी छोटे से डिवाइस में कैद रहता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही स्मार्टफोन आपकी जासूसी भी कर सकता है? कई बार अनजाने में इंस्टॉल किए गए ऐप्स या गलत सेटिंग्स आपकी निजी जानकारी को खतरे में डाल देते हैं. अगर समय रहते संकेत पहचान लिए जाएं तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है.

अचानक बैटरी का तेजी से गिरना

अगर आपके फोन की बैटरी सामान्य इस्तेमाल के बावजूद तेजी से खत्म हो रही है तो यह चेतावनी हो सकती है. कुछ स्पाइवेयर या संदिग्ध ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं और डेटा भेजते रहते हैं, जिससे बैटरी की खपत बढ़ जाती है. अगर फोन बिना भारी उपयोग के भी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है तो सेटिंग्स में जाकर बैटरी उपयोग की जांच जरूर करें.

फोन का अपने आप गरम होना

फोन का हल्का गर्म होना सामान्य है लेकिन यदि वह बिना इस्तेमाल के भी ज्यादा गर्म हो रहा है तो यह असामान्य गतिविधि का संकेत हो सकता है. कई बार जासूसी करने वाले ऐप्स बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग या डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं जिससे प्रोसेसर पर दबाव पड़ता है और डिवाइस गर्म होने लगता है.

अनजान ऐप्स या पॉप-अप का दिखना

अगर आपके फोन में ऐसे ऐप्स दिखने लगें जिन्हें आपने इंस्टॉल नहीं किया या बार-बार अजीब पॉप-अप विज्ञापन आने लगें तो सतर्क हो जाएं. यह मैलवेयर का असर हो सकता है. ऐसे में तुरंत संदिग्ध ऐप्स को हटाएं और विश्वसनीय सिक्योरिटी ऐप से स्कैन करें.

डेटा का तेजी से खत्म होना

मोबाइल डेटा का असामान्य रूप से ज्यादा इस्तेमाल भी जासूसी का संकेत हो सकता है. स्पाइवेयर आपके फोन से जानकारी चुराकर सर्वर तक भेजते हैं जिससे डेटा खपत बढ़ जाती है. अगर डेटा यूसेज अचानक बढ़ गया है तो डेटा मॉनिटरिंग सेक्शन में जाकर जांच करें कि कौन-सा ऐप ज्यादा डेटा ले रहा है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित

सिर्फ आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, ऐप परमिशन को ध्यान से पढ़ें और अनावश्यक एक्सेस न दें. समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें, क्योंकि अपडेट में सुरक्षा सुधार शामिल होते हैं. साथ ही मजबूत पासवर्ड और स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल करें.

Published at : 28 Feb 2026 09:54 AM (IST)
