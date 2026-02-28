हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHoli 2026 पर WhatsApp स्टेटस से करें कमाल! ऐसे बनाएं अपने नाम वाले कस्टम स्टिकर और मिनटों में करें शेयर

Holi 2026 पर WhatsApp स्टेटस से करें कमाल! ऐसे बनाएं अपने नाम वाले कस्टम स्टिकर और मिनटों में करें शेयर

Whatsapp Custom Stickers on Holi 2026: होली का त्योहार सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है अब यह आपकी डिजिटल चैट में भी उतना ही रंग भर सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Feb 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Custom Stickers on Holi 2026: होली का त्योहार सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है अब यह आपकी डिजिटल चैट में भी उतना ही रंग भर सकता है. इस बार साधारण “हैप्पी होली” मैसेज भेजने के बजाय आप अपने नाम, सेल्फी या मजेदार डायलॉग के साथ खास स्टिकर बनाकर भेज सकते हैं. अच्छी बात यह है कि WhatsApp अब अपने यूजर्स को ऐप के अंदर ही स्टिकर डिजाइन और शेयर करने की सुविधा देता है इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं पड़ती.

फोटो से बनाएं अपना पर्सनल स्टिकर

अगर आपने होली के रंगों में भीगी कोई शानदार फोटो खींची है तो उसे स्टिकर में बदला जा सकता है. किसी भी चैट में जाकर स्टिकर सेक्शन खोलें और क्रिएट विकल्प चुनें. इसके बाद गैलरी से फोटो चुनें या कैमरे से नई तस्वीर लें.

फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें टेक्स्ट जोड़ सकते हैं इमोजी लगा सकते हैं या ड्रॉइंग टूल से कुछ खास डिजाइन बना सकते हैं. इस तरह आपकी तस्वीर एक मजेदार और यूनिक स्टिकर में बदल जाएगी. तैयार स्टिकर को सीधे चैट में भेजा जा सकता है और बाद में दोबारा इस्तेमाल के लिए सेव भी किया जा सकता है.

AI से बनाएं मनचाहा स्टिकर

अगर आपके पास सही फोटो नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं. ऐप में मौजूद एआई स्टिकर फीचर की मदद से आप सिर्फ कुछ शब्द लिखकर नया स्टिकर तैयार कर सकते हैं. स्टिकर सेक्शन में जाकर Generate with AI विकल्प चुनें और होली से जुड़ा छोटा-सा विवरण टाइप करें जैसे रंगों में भीगा दोस्त या मस्ती भरा होली डांस. कुछ ही सेकंड में एआई आपके टेक्स्ट के आधार पर अलग-अलग स्टिकर विकल्प दिखा देगा. यह फीचर खास तौर पर तब काम आता है जब आप कोई अनोखा रिएक्शन भेजना चाहते हैं और आपके पास वैसा स्टिकर मौजूद नहीं होता.

स्टिकर पैक बनाकर करें शेयर

आप अपने बनाए हुए स्टिकर्स को एक पैक में व्यवस्थित भी कर सकते हैं. इससे पूरा कलेक्शन एक साथ दोस्तों और परिवार के साथ शेयर किया जा सकता है. एंड्रॉयड और iOS दोनों में यह प्रक्रिया लगभग समान है बस इंटरफेस में हल्का अंतर हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

रेलवे बोर्ड की चेतावनी! इन लोगों पर मंडरा रहा साइबर फ्रॉड का खतरा, ठग ऐसे बना सकते हैं निशान, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 28 Feb 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Holi 2026 Whatsapp Custom Stickers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Holi 2026 पर WhatsApp स्टेटस से करें कमाल! ऐसे बनाएं अपने नाम वाले कस्टम स्टिकर और मिनटों में करें शेयर
Holi 2026 पर WhatsApp स्टेटस से करें कमाल! ऐसे बनाएं अपने नाम वाले कस्टम स्टिकर और मिनटों में करें शेयर
टेक्नोलॉजी
मैक्सिको सरकार पर बड़ा साइबर हमला! इस AI टूल को बनाया गया हथियार, 150GB संवेदनशील डेटा चोरी
मैक्सिको सरकार पर बड़ा साइबर हमला! इस AI टूल को बनाया गया हथियार, 150GB संवेदनशील डेटा चोरी
टेक्नोलॉजी
Instagram पर एक्टिव होते हुए भी दिखना है Offline? आसान है तरीका, फॉलो करें ये स्टेप्स
Instagram पर एक्टिव होते हुए भी दिखना है Offline? आसान है तरीका, फॉलो करें ये स्टेप्स
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल फैन्स के लिए खास रहेगा अगला हफ्ता, कई प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च, सस्ते आईफोन और मैकबुक का इंतजार भी होगा खत्म
ऐप्पल फैन्स के लिए खास रहेगा अगला हफ्ता, कई प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च, सस्ते आईफोन और मैकबुक का इंतजार भी होगा खत्म
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
दिल्ली NCR
Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-NCR में गर्मी ने दिखाए कड़े तेवर, मार्च में तेजी से बढ़ेगा पारा, लोगों के छूटे पसीने
दिल्ली-NCR में गर्मी ने दिखाए कड़े तेवर, मार्च में तेजी से बढ़ेगा पारा, लोगों के छूटे पसीने
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
हेल्थ
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget