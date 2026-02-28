Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Whatsapp Custom Stickers on Holi 2026: होली का त्योहार सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है अब यह आपकी डिजिटल चैट में भी उतना ही रंग भर सकता है. इस बार साधारण “हैप्पी होली” मैसेज भेजने के बजाय आप अपने नाम, सेल्फी या मजेदार डायलॉग के साथ खास स्टिकर बनाकर भेज सकते हैं. अच्छी बात यह है कि WhatsApp अब अपने यूजर्स को ऐप के अंदर ही स्टिकर डिजाइन और शेयर करने की सुविधा देता है इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं पड़ती.

फोटो से बनाएं अपना पर्सनल स्टिकर

अगर आपने होली के रंगों में भीगी कोई शानदार फोटो खींची है तो उसे स्टिकर में बदला जा सकता है. किसी भी चैट में जाकर स्टिकर सेक्शन खोलें और क्रिएट विकल्प चुनें. इसके बाद गैलरी से फोटो चुनें या कैमरे से नई तस्वीर लें.

फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें टेक्स्ट जोड़ सकते हैं इमोजी लगा सकते हैं या ड्रॉइंग टूल से कुछ खास डिजाइन बना सकते हैं. इस तरह आपकी तस्वीर एक मजेदार और यूनिक स्टिकर में बदल जाएगी. तैयार स्टिकर को सीधे चैट में भेजा जा सकता है और बाद में दोबारा इस्तेमाल के लिए सेव भी किया जा सकता है.

AI से बनाएं मनचाहा स्टिकर

अगर आपके पास सही फोटो नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं. ऐप में मौजूद एआई स्टिकर फीचर की मदद से आप सिर्फ कुछ शब्द लिखकर नया स्टिकर तैयार कर सकते हैं. स्टिकर सेक्शन में जाकर Generate with AI विकल्प चुनें और होली से जुड़ा छोटा-सा विवरण टाइप करें जैसे रंगों में भीगा दोस्त या मस्ती भरा होली डांस. कुछ ही सेकंड में एआई आपके टेक्स्ट के आधार पर अलग-अलग स्टिकर विकल्प दिखा देगा. यह फीचर खास तौर पर तब काम आता है जब आप कोई अनोखा रिएक्शन भेजना चाहते हैं और आपके पास वैसा स्टिकर मौजूद नहीं होता.

स्टिकर पैक बनाकर करें शेयर

आप अपने बनाए हुए स्टिकर्स को एक पैक में व्यवस्थित भी कर सकते हैं. इससे पूरा कलेक्शन एक साथ दोस्तों और परिवार के साथ शेयर किया जा सकता है. एंड्रॉयड और iOS दोनों में यह प्रक्रिया लगभग समान है बस इंटरफेस में हल्का अंतर हो सकता है.

