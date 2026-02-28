मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR

मुंबई में एक विदेशी ट्रेवलर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इसमें दो युवकों ने महिला के साथ फोटो लेने के लिए जबरदस्ती की है. महिला ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

इनेस फारिया नाम की विदेशी महिला टूरिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. महिला ने कैप्शन में लिखा कि उन्होंने 15 तक मेरा पीछा किया. जिससे मुझे असहनीय लगने लगा. एक वक्त ऐसा आया कि मुझे उन्हें दूर करने के लिए धक्का देना पड़ा. उसके बाद वे लोग चले गए.

महिला ने साझा किया अपना अनुभव

फारिया ने आगे लिखा कि भारत के अंदर मैं दो महीने से हूं. लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है. अब तक मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस काफी खूबसूरत और अच्छा रहा है. जिसमें मेरा स्वागत भी हुआ है, लेकिन आज का दिन अलग था.

फारिया ने आगे बताया कि मेरे मना करने के बाद भी साथ में फोटो लेने के लिए वे मेरा पीछा करते रहे. इससे मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी. उन लोगों ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती की. फारिया ने कैप्शन के आखिर में लिखा कि बता दूं 'नो' एक पूरा वाक्य है. और सुरक्षा और सहजता सबसे पहले है.

वायरल वीडियो के बाद फारिया को मिला लोगों का साथ

इस वीडियो के वायरल होते ही फारिया के इनबॉक्स में लोगों की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. वीडियो पर उन्होंने लिखा कि ' आई गॉट हैरेस्ड इन मुंबई' जिसे इनेस फारिया ने शेयर किया है. इसके बाद कई यूजर्स ने फारिया से पर्सनली माफी मांगी है. साथ ही मदद का भरोसा दिलाया.

मुंबई पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया एक्शन

फारिया के वायरल वीडियो पर मुंबई पुलिस ने उन्हें मैसेज के जरिए संपर्क किया. पुलिस ने उनसे इस मामले में मदद करने के लिए अधिक जानकारी जुटाने के लिए पता और कॉन्टेक्ट डिटेल मांगी. फारिया ने पुलिस के साथ सहयोग किया. जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई.

पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. विदेशी महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में मुंबई के आग्रिपाडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है. वीडियो में नजर आ रहे दो अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS की धारा 78 (1) 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.