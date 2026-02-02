हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोल्डेबल आईफोन में मिलेगी ऐप्पल की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी, बार-बार चार्जिंग का झंझट होगा कम

फोल्डेबल आईफोन में मिलेगी ऐप्पल की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी, बार-बार चार्जिंग का झंझट होगा कम

अपने पहले फोल्डेबल आईफोन में ऐप्पल अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक दे सकती है. इस फोन में 5500 mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिससे बार-बार चार्जिंग की टेंशन कम होगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन में कई कमाल के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इस फोन के क्रीज-फ्री डिस्प्ले के साथ आने की रिपोर्ट्स पहले ही सामने आ चुकी हैं और अब जानकारी मिली है कि ऐप्पल इसमें अपना अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक दे सकती है. फिलहाल सैमसंग और गूगल के पास इतनी बड़ी बैटरी वाले फोल्डेबल फोन नहीं हैं, लेकिन ये दोनों कंपनियां भी अपने अपकमिंग फोल्डेबल्स में बड़ी बैटरी देने की तैयारी कर रही है.

फोल्डेबल आईफोन में कितनी बड़ी बैटरी मिलेगी?

चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर इंस्टैंट डिजिटल नाम के लीकर ने बताया है कि आईफोन फोल्ड में 5500 mAh की बैटरी दी जा सकती है. यह ऐप्पल का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा. कंपनी अभी iPhone 17 Pro Max में अपनी सबसे ज्यादा कैपेसिटी (4823 mAh) वाली बैटरी दे रही है. आईफोन फोल्ड की बैटरी इसकी तुलना में काफी बड़ी होगी. दरअसल, सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी की मदद से अब फोल्डेबल फोन में भी बड़ी बैटरी दी जा सकती है.

बाकी फोल्डेबल का क्या हाल?

अभी बाजार में मौजूद Vivo X Fold 5 5G में 6000 mAh की कैपेसिटी के साथ बुक-स्टाइल फोल्डेबल सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी मिलती है. सैमसंग की बात करें तो कंपनी 2021 से अपने Galaxy Z Fold मॉडल में 4400 mAh की बैटरी देती आई है. अब कयास हैं कि Galaxy Z Fold 8 में इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 5000 mAh की जा सकती है. इसी तरह आईफोन फोल्ड से पहले लॉन्च होने वाले Pixel 11 Pro Fold में भी 6000 mAh तक की कैपेसिटी वाली बैटरी मिलने की उम्मीद की जा रही है.

कब लॉन्च होगा आईफोन फोल्ड?

आईफोन फोल्ड को आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 7.8 इंच का इंटरनल और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले होगा. फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9mm रह सकती है. इसके रियर और फ्रंट में 2-2 कैमरा होंगे. इसमें A20 Pro चिपसेट के साथ 12GB स्टैंडर्ड रैम मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-

एयरटेल के करोड़ों ग्राहकों को लगा जोर का झटका! अब नहीं मिलेगा हजारों की कीमत वाला यह फ्री सब्सक्रिप्शन

Published at : 02 Feb 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Foldable IPhone TECH NEWS IPhone Fold Samsung Galaxy Z Fold 8
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
जनरल नॉलेज
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
हेल्थ
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
यूटिलिटी
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget