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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTactile Markers: कीबोर्ड में F और J के नीचे क्यों दी जाती है 3D लाइन, क्या है इसकी वजह?

Tactile Markers: कीबोर्ड में F और J के नीचे क्यों दी जाती है 3D लाइन, क्या है इसकी वजह?

कई लोगों को कंप्यूटर और लैपटॉप के कीबोर्ड में F और J बटन पर बनी 3D लाइन केवल एक डिजाइन लगती है. हालांकि असल में यह कोई सामान्य डिजाइन नहीं है, बल्कि टाइपिंग को तेज और आसान बनाने वाली खास तकनीक है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 06:44 PM (IST)
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आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, ईमेल भेजना या फिर इंटरनेट पर कुछ सर्च करना, इन सभी कामों के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. कीबोर्ड पर मौजूद हर बटन का अपना एक काम होता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कीबोर्ड के F और J बटन के नीचे एक छोटी सी उभरी हुई लकीर या 3D लाइन बनी होती है? ज्यादातर लोग इसे सामान्य डिजाइन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि इसके पीछे एक खास तकनीक जो कि टाइपिंग को आसान बनाने में मदद करती है.

दरअसल कीबोर्ड के F और J बटन पर बनी ये छोटी उभरी हुई लाइन टाइपिंग करते समय उंगलियों को सही जगह पर रखने में मदद करती है. इसे Tactile Marker या होमिंग बार Homing Bar कहा जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति को बार-बार कीबोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती और वह केवल उंगलियों के टच से अपनी सही स्थिति पहचान सकता है.

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F और J बटन पर बनी लाइन का काम

कीबोर्ड पर F और J कीज को खास स्थान दिया गया है, क्योंकि ये टच टाइपिंग की प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. टच टाइपिंग एक ऐसी तकनीक है, जिसमें व्यक्ति बिना कीबोर्ड को देखे केवल उंगलियों की मदद से टाइप कर सकता है. इसके लिए कीबोर्ड की बीच वाली लाइन को Home Row कहा जाता है. इसमें बाएं हाथ की उंगलियां A, S, D और F बटन पर रहती हैं, जबकि दाएं हाथ की उंगलियां J, K, L और सेमीकोलन बटन पर रखी जाती हैं. वहीं दोनों अंगूठे स्पेस बार पर रहते हैं. ऐसे में F और J पर बनी उभरी हुई लाइन उंगलियों को सही जगह पहचानने का संकेत देती है. अगर टाइपिंग करते समय हाथ की स्थिति थोड़ी बदल जाती है, तो व्यक्ति बिना देखे इन दोनों बटनों को छूकर अपनी उंगलियों को दोबारा सही जगह पर रख सकता है.

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टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में करती है मदद

कीबोर्ड पर F और J कीज पर बनी लाइन का सीधा संबंध टाइपिंग की स्पीड और करेक्शन से है. सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति टाइपिंग करता है, तो उसे हर बार कीबोर्ड देखकर यह जांचने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसकी उंगलियां सही बटन पर हैं या नहीं. अगर कोई व्यक्ति लगातार टाइप कर रहा है और अचानक उसकी उंगलियां अपनी जगह से हट जाती हैं, तो वह अपनी दोनों Index Fingers को F और J पर रखकर सही स्थिति में वापस आ सकता है. इससे टाइपिंग के दौरान होने वाली गलतियां कम करने में मदद मिलती है. यही वजह है कि टाइपिंग सीखने वाले लोगों को शुरुआत से ही F और J बटन पर अपनी Index Fingers रखने की सलाह दी जाती है.

स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड में होता है इस्तेमाल

इन निशानों का मुख्य उद्देश्य इन्हें छूकर महसूस करना है. इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि उंगलियों से हल्का टच करने पर भी इनकी मौजूदगी महसूस हो सके. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिन्हें कीबोर्ड पर टाइप करते समय लगातार नीचे देखने में परेशानी होती है. ज्यादातर स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड में F और J बटन पर ये उभरे हुए निशान देखने को मिलते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड से लेकर लैपटॉप तक में यह सुविधा आम है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 06:44 PM (IST)
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