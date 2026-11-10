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Samsung Phone Discount : स्मार्टफोन खरीदने के लिए अगर आपका बजट 50 हजार रुपये के आसपास है, लेकिन पसंद प्रीमियम सेगमेंट के फोन आते हैं, तो Amazon की नई डील आपके लिए दिलचस्प हो सकती है. Amazon पर Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra पर इस समय कई तरह के डिस्काउंट मिल रहे हैं. खास बात यह है कि जिस फोन की शुरुआती कीमत भारत में 1,29,999 रुपये रखी गई थी, उसे अब कई ऑफर्स का फायदा उठाकर 50 हजार रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. Amazon की Mega Festival Deal सेल में फोन की कीमत पर सीधे छूट के साथ कूपन, बैंक कैशबैक और पुराने फोन को एक्सचेंज करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, हालांकि इतनी कम कीमत का फायदा लेने के लिए खरीदारों को उपलब्ध सभी ऑफर्स की शर्तों को समझना होगा.

94,999 रुपये में लिस्ट है Samsung Galaxy S25 Ultra

Amazon पर Samsung Galaxy S25 Ultra का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट फिलहाल 94,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस स्मार्टफोन को भारत में 1,29,999 रुपये की लॉन्च कीमत पर पेश किया गया था. ऐसे में इसकी शुरुआती कीमत के मुकाबले अभी 35,000 रुपये की सीधी कटौती मिल रही है. ऐसे में बिना दूसरे ऑफर्स को जोड़े भी फोन पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर उपलब्ध है.

कूपन और कैशबैक से कितनी होगी कीमत?

इस डील में सिर्फ लिस्टेड प्राइस पर ही छूट नहीं मिल रही है. Amazon की ओर से 10,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके बाद फोन की कीमत 84,999 रुपये रह जाती है. इसके अलावा 51 रुपये का Diamonds डिस्काउंट भी उपलब्ध है, जिसके बाद कीमत घटकर 84,948 रुपये हो जाती है. अगर खरीदार Amazon Pay ICICI Bank Credit Card से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें 4,247 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है. जिससे सभी ऑफर्स के बाद फोन की प्रभावी कीमत 80,701 रुपये रह जाती है.

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एक्सचेंज पर 50 हजार से भी कम में फोन खरीदने का मौका

Amazon पर पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर अधिकतम 37,600 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. ऐसे में एक्सचेंज पर पूरी छूट मिलने के बाद Galaxy S25 Ultra की प्रभावी कीमत 43,101 रुपये तक पहुंच सकती है, हालांकि एक्सचेंज में मिलने वाली छूट पुराने फोन के मॉडल, उसकी कंडीशन और ऑफर पर निर्भर करेगी. इसके अलावा Amazon Pay ICICI Credit Card से ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स के लिए 9 महीने का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है. इसमें हर महीने 10,555 रुपये की किस्त देनी होगी.

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