Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वीवो अगले साल दो डिजाइन में फोल्डेबल फोन लाएगा.

Vivo Upcoming Phone : स्मार्टफोन में कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले के साथ अब बैटरी भी एक बड़ा फीचर बनती जा रही है. खासकर उन लोगों के लिए फोन की बैटरी काफी जरूरी होती है, जिन्हें दिनभर स्मार्टफोन का यूज करना पड़ता है. यही वजह है कि कंपनियां अब 5,000mAh या 6,000mAh तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं. पिछले कुछ समय में 10,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन भी बाजार में दस्तक दे चुके हैं. अब Vivo इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में है. कंपनी कथित तौर पर करीब 12,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रही है. खास बात यह है कि इस बैटरी का प्रोडक्शन भी शुरू होने की जानकारी सामने आई है.

Vivo की 12,000mAh बैटरी का प्रोडक्शन शुरू

लीक के मुताबिक, Vivo की नई बैटरी फिलहाल मास प्रोडक्शन में पहुंच चुकी है. इसकी रेटेड कैपेसिटी 11,970mAh बताई गई है. ऐसे में इसे 12,000mAh कैटेगरी की बैटरी माना जा रहा है, हालांकि लीक ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कंपनी किस स्मार्टफोन में इसका यूज करने वाली है. फोन के लॉन्च और बाकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर भी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लीक में कंपनी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है, बल्कि ब्लू ब्रांड का जिक्र किया है. इसे Vivo से जोड़कर देखा जा रहा है. अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो यह Vivo के किसी स्मार्टफोन में अब तक मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है.

बड़े डिस्प्ले वाले फोन के लिए भी तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo सिर्फ 12,000mAh बैटरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है. कंपनी बड़े डिस्प्ले वाले आगामी स्मार्टफोन के लिए इससे भी ज्यादा क्षमता वाली बैटरी टेस्ट कर रही है. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में Vivo के पोर्टफोलियो में बड़ी स्क्रीन और ज्यादा बैटरी क्षमता वाले फोन देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा कंपनी अपनी अगली जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है, जिसके अगले साल आने की उम्मीद है. Vivo फिलहाल इसके दो डिजाइन पर विचार कर रही है. इनमें एक सामान्य बड़े डिस्प्ले वाला फोल्डेबल फोन और दूसरा ज्यादा चौड़ी स्क्रीन वाला डिजाइन शामिल है.

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10,000mAh बैटरी वाले फोन भी बाजार में मौजूद

Vivo की यह तैयारी ऐसे समय सामने आई है, जब कई कंपनियां 10,000mAh या उससे ज्यादा क्षमता वाली बैटरी के साथ फोन पेश कर रही हैं. Vivo S2 FE में 10,000mAh की बैटरी दी गई है. वहीं Honor Power 2 में 10,080mAh और Realme P4 Power में 10,001mAh की बैटरी मिलती है. इसके अलावा Oppo भी 12,000mAh कैटेगरी की बैटरी वाले फोन पर काम कर रही है.

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