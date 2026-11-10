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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo Upcoming Phone : एक बार चार्ज करके भूल जाइए! Vivo टेस्ट कर रहा है 12,000mAh बैटरी वाला फोन

Vivo Upcoming Phone : एक बार चार्ज करके भूल जाइए! Vivo टेस्ट कर रहा है 12,000mAh बैटरी वाला फोन

स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होने की परेशानी से जल्द राहत मिल सकती है. Vivo करीब 12,000mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है. जानिए Vivo के अपकमिंग स्मार्टफोन से जुड़ी पूरी डिटेल.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 06:37 PM (IST)
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  • वीवो अगले साल दो डिजाइन में फोल्डेबल फोन लाएगा.

Vivo Upcoming Phone : स्मार्टफोन में कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले के साथ अब बैटरी भी एक बड़ा फीचर बनती जा रही है. खासकर उन लोगों के लिए फोन की बैटरी काफी जरूरी होती है, जिन्हें दिनभर स्मार्टफोन का यूज करना पड़ता है. यही वजह है कि कंपनियां अब 5,000mAh या 6,000mAh तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं. पिछले कुछ समय में 10,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन भी बाजार में दस्तक दे चुके हैं. अब Vivo इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में है. कंपनी कथित तौर पर करीब 12,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रही है. खास बात यह है कि इस बैटरी का प्रोडक्शन भी शुरू होने की जानकारी सामने आई है.

Vivo की 12,000mAh बैटरी का प्रोडक्शन शुरू

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लीक के मुताबिक, Vivo की नई बैटरी फिलहाल मास प्रोडक्शन में पहुंच चुकी है. इसकी रेटेड कैपेसिटी 11,970mAh बताई गई है. ऐसे में इसे 12,000mAh कैटेगरी की बैटरी माना जा रहा है, हालांकि लीक ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कंपनी किस स्मार्टफोन में इसका यूज करने वाली है. फोन के लॉन्च और बाकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर भी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लीक में कंपनी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है, बल्कि ब्लू ब्रांड का जिक्र किया है. इसे Vivo से जोड़कर देखा जा रहा है. अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो यह Vivo के किसी स्मार्टफोन में अब तक मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है.

बड़े डिस्प्ले वाले फोन के लिए भी तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo सिर्फ 12,000mAh बैटरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है. कंपनी बड़े डिस्प्ले वाले आगामी स्मार्टफोन के लिए इससे भी ज्यादा क्षमता वाली बैटरी टेस्ट कर रही है. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में Vivo के पोर्टफोलियो में बड़ी स्क्रीन और ज्यादा बैटरी क्षमता वाले फोन देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा कंपनी अपनी अगली जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है, जिसके अगले साल आने की उम्मीद है. Vivo फिलहाल इसके दो डिजाइन पर विचार कर रही है. इनमें एक सामान्य बड़े डिस्प्ले वाला फोल्डेबल फोन और दूसरा ज्यादा चौड़ी स्क्रीन वाला डिजाइन शामिल है. 

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10,000mAh बैटरी वाले फोन भी बाजार में मौजूद

Vivo की यह तैयारी ऐसे समय सामने आई है, जब कई कंपनियां 10,000mAh या उससे ज्यादा क्षमता वाली बैटरी के साथ फोन पेश कर रही हैं. Vivo S2 FE में 10,000mAh की बैटरी दी गई है. वहीं Honor Power 2 में 10,080mAh और Realme P4 Power में 10,001mAh की बैटरी मिलती है. इसके अलावा Oppo भी 12,000mAh कैटेगरी की बैटरी वाले फोन पर काम कर रही है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 06:37 PM (IST)
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