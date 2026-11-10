Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अलग-अलग प्रोसेसर, डिस्प्ले साइज, बड़ी बैटरी क्षमता होगी.

Xiaomi 18 Pro Series Launch : स्मार्टफोन में अब बड़ी स्क्रीन, दमदार प्रोसेसर और शानदार कैमरा ही कंपनियों का फोकस नहीं रह गया है. फोन के डिजाइन को नया बनाने के लिए भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. Xiaomi भी अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज के साथ कुछ ऐसा ही करने जा रही है. कंपनी Xiaomi 18 Pro Series को ग्लोबल मार्केट में पेश करने की तैयारी में है. इस सीरीज की सबसे खास बात फोन के पीछे मिलने वाली सेकेंडरी स्क्रीन और Leica के साथ तैयार किया गया डुअल 200 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप है. कंपनी ने इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन शामिल होंगे, जिनके स्क्रीन साइज अलग-अलग होंगे. तो आइए जानते हैं कि Xiaomi 18 Pro Serie किस दिन लॉन्च होगी.

Xiaomi 18 Pro Serie किस दिन लॉन्च होगी?



Xiaomi ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Xiaomi 18 Pro Series को 17 नवंबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. इसके लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इवेंट आयोजित होगा. कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा. कंपनी के टीजर से साफ हो गया है कि इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max दो मॉडल पेश किए जाएंगे. इन दोनों फोन में पीछे की तरफ सेकेंडरी डिस्प्ले और Leica ब्रांडिंग वाला डुअल 200 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम मिलेगा.



फोन के पीछे मिलेगी अलग स्क्रीन

Xiaomi ने सितंबर में इन दोनों स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया था. Xiaomi 18 Pro में 2.7 इंच की सेकेंडरी AMOLED स्क्रीन दी गई है, जबकि Pro Max में 2.9 इंच का रियर डिस्प्ले मिलता है. फोन की मेन स्क्रीन के साइज में भी अंतर है. स्टैंडर्ड मॉडल में 6.4 इंच और Pro Max में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही दोनों स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती हैं. इनमें Privacy Display फीचर भी मिलता है, जो साइड एंगल से स्क्रीन की विजिबिलिटी को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है.

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8500mAh तक की मिलेगी बैटरी

बैटरी के मामले में दोनों मॉडल अलग हैं. Xiaomi 18 Pro में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि Pro Max में 8,500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है. यह दोनों फोन 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा इनमें 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर में भी दमदार स्पेसिफिकेशन

परफॉर्मेंस के लिए Xiaomi 18 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट दिया गया है. वहीं Pro Max मॉडल Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर के साथ आता है. यह दोनों चिपसेट 2nm प्रोसेस पर बने हैं. चीनी वेरिएंट में 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है. ये स्मार्टफोन Android 17 पर आधारित HyperOS 4 पर काम करते हैं.

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