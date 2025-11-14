हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT में चैट भी कर पाएंगे यूजर्स, आने वाला है ग्रुप चैट का ऑप्शन, यहां चल रही टेस्टिंग

ChatGPT में चैट भी कर पाएंगे यूजर्स, आने वाला है ग्रुप चैट का ऑप्शन, यहां चल रही टेस्टिंग

चैटजीपीटी अब सिर्फ एक एआई असिस्टेंट नहीं रहेगा. इसमें ग्रुप चैट का ऑप्शन आने वाला है, जिसके बाद 20 लोग एक साथ बातचीत कर पाएंगे. अभी इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ChatGPT अब सिर्फ एक एआई असिस्टेंट नहीं रहेगा. OpenAI इसमें ग्रुप चैट का भी ऑप्शन लाने जा रही है. इसकी मदद से यूजर इस एआई असिस्टेंट का यूज करते-करते अपने दोस्तों और फैमिली से बातें भी कर सकेंगे. यह एक शेयर्ड स्पेस की तरह काम करेगा, जहां सब लोग मिलकर अपना दिमाग लगा सकेंगे और ChatGPT उनके असिस्टेंट और गाइड की तरह काम करेगा. अभी कंपनी न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में इसकी टेस्टिंग कर रही है. 

कैसे काम करेगा यह फीचर?

ChatGPT पर कन्वर्सेशन में पीपल आइकन पर टैप कर ग्रुप चैट स्टार्ट की जा सकती है. अगर आप पहले से चल रही चैट के दौरान किसी को एड कर रहे हैं तो ChatGPT उस बातचीत की कॉपी क्रिएट कर देगा, ताकि ऑरिजनल चैट प्राइवेट रह सके. आप लिंक भेजकर भी दूसरे यूजर्स को चैट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं और एक ग्रुप चैट में मैक्सिमम 20 लोगों को एड किया जा सकता है. जब आप किसी चैट को पहली बार ज्वॉइन करेंगे तो आपको अपने नाम, यूजरनेम और फोटो की मदद से प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा. ग्रुप चैट को ढूंढना आसान होगा और साइडबार में बने सेक्शन पर जाकर इन्हें ज्वॉइन किया जा सकेगा.

ChatGPT करेगा हेल्प

ग्रुप सेटअप होते ही ChatGPT मदद के लिए आ जाएगा. वीकेंड ट्रिप प्लान करने से लेकर पैकिंग लिस्ट बनाने तक यह सारों कामों में मदद करेगा. इसके अलावा ग्रुप के मेंबर इससे आईडियाज और सजेशन भी ले सकेंगे. ग्रुप चैट में बात करने के लिए कंपनी ने इसे नए सोशल बिहेवियर से प्रशिक्षित किया है. यह खुद से डिसाइड कर सकता है कि इसे कब बोलना है और कब चुप होना है और यह इमोजी से भी रिएक्ट कर सकता है. हालांकि, यूजर्स कभी भी इसे मेंशन कर रिस्पॉन्स ले पाएंगे. 

प्राइवेसी पर खास फोकस

इस फीचर में प्राइवेसी पर खास ध्यान दिया गया है. ग्रुप चैट को प्राइवेट कन्वर्सेशन से बिल्कुल अलग रखा गया है और ChatGPT ग्रुप चैट में आपकी पर्सनल मेमोरी को यूज नहीं करेगा. कम उम्र के यूजर्स के लिए इसमें सेंसेटिव मेटेरियल को फिल्टर करने का भी ऑप्शन है और पैरेंट्स चाहें तो इस फीचर को पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं.

Published at : 14 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS
