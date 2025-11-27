7000mAh की बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ iQOO 15, OnePlus 15 से होगा कड़ा मुकाबला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iQOO 15 Launched In India: iQOO ने भारत में अपने प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन iQOO 15 को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह क्वालकॉम के नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया है. आमतौर पर कंपनी के प्रीमियम फोन को गेमिंग के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इस बार iQOO ने नए फोन को गेमर्स के साथ-साथ बाकी यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से भी तैयार किया है. भारतीय बाजार में इस फोन का मुकाबला हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 15 से होगा.

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशंस

iQOO 15 में 6.85 इंच का M14 LEAD OLED डिस्प्ले लगा है, जो 2K रेजॉल्यूशन और 144Hz LTPO एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आया है. इसमें ट्रिपल एंबिएंट लाइट सेंसर और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी हुई है. इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है. इसे सपोर्ट करने के लिए फोन में 8K वैपर चैंबर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है. यह फोन OriginOS 6 पर रन करेगा और कंपनी इसे 5 साल तक OS अपडेट और 7 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट देती रहेगी.

कैमरा और बैटरी

iQOO 15 के रियर में 50MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला है, जबकि फ्रंट में 32MP कैमरा दिया गया है, जो 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 7,000mAh का सिलिकॉन-एनोड बैटरी पैक लगा हुआ है, जो 100W फ्लैशचार्ज को सपोर्ट करता है.

कितनी है कीमत?

भारत में iQOO 15 के 12GB + 256GB वर्जन की कीमत 72,999 रुपये और 16GB + 512GB मॉडल की कीमत 79,999 रखी गई है. प्रायोरिटी पास वाले यूजर्स के लिए इसकी सेल 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे से, जबकि यूजर्स के लिए 1 दिसंबर से शुरू होगी.

OnePlus 15 से कड़ा मुकाबला

iQOO 15 का OnePlus 15 से कड़ा मुकाबला होगा. इसी महीने भारत में लॉन्च हुए OnePlus 15 में भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7,300mAh की बैटरी दी गई है. कैमरे के मामले में भी दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और OnePlus 15 में भी 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है. OnePlus 15 के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 72,999, जबकि 16GB + 512GB वर्जन की कीमत 79,999 रुपये रखी गई है.

