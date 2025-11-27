हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यह हाइपरसोनिक मिसाइल करेगी कमाल, साउंड की गति से 7 गुना ज्यादा है स्पीड, कम लागत में हुई तैयार

चीन की एक प्राइवेट कंपनी ने बहुत ही कम लागत में एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है. कंपनी ने इस मास-प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और यह साउंड की गति से 7 गुना तेज उड़ान भर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

चीन की एक प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनी ने ऐलान किया है कि उसने कम लागत वाली एक हाई-परफॉर्मेंस हाइपरसोनिक का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. बीजिंग स्थित लिंगकोंग तियांक्सिंग टेक्नोलॉजी ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर अपनी YKJ-1000 मिसाइल की लॉन्चिंग को दिखाया है. कंपनी का कहना है कि इसकी लागत ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम की 10 प्रतिशत भी नहीं है. आइए जानते हैं कि इस मिसाइल ने कितना दमखम दिखाया है. 

क्या है मिसाइल की खासियत?

YKJ-1000 मिसाइल की रेंज 500-1,300 किलोमीटर है और यह साउंड की गति से 7 गुना तेज स्पीड यानी Mach 7 तक जाने में सक्षम है. यह करीब 6 मिनट तक उड़ सकती है. इसे एक शिपिंग कंटेनर की तरह दिखने वाले लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है. इसका मतलब है कि यह जमीन के साथ-साथ समुद्र से भी फायर की जा सकती है. कंपनी का कहना है कि इसके लिए स्पेशल लॉन्च व्हीकल की जरूरत नहीं है और इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है. इसके एनिमेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि यह मिसाइल ऑटोनॉमसली नेविगेट और उड़ान के बीच अपनी ट्रैजेक्ट्री को एडजस्ट कर सकती है. कंपनी ने बताया कि इसे दुश्मन क्षेत्र में मौजूद हाई-वैल्यू टारगेट को सटीकता के साथ उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके अलावा यह एडवांस सेंसर का यूज कर रेकी भी कर सकती है.

AI सिस्टम वाली मिसाइल भी बनाएगी कंपनी

मिसाइल बनाने वाली कंपनी ने कहा कि ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स, सिविलियन मैटेरियल और पहले से मौजूद मास-मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चैन का इस्तेमाल कर लागत कम करने में सफल हुई है. अब कंपनी की योजना इस मिसाइल के के इंटेलीजेंट वर्जन बनाने की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही कंपनी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज स्पीड वाला सिविलियन प्लेन बनाने के काम में जुटी हुई है. 2027 में इसका पहला टेस्ट किया जाएगा और 2030 तक इसका फुल व्हीकल ट्रायल शुरू हो जाएगा.

Published at : 27 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Hypersonic Missile TECH NEWS YKJ-1000
