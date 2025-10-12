एक्सप्लोरर
ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश
iPhone 17 Pro Alternatives: अगर आप 2025 में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा परफॉर्मेंस में iPhone 17 Pro को चुनौती दे सके तो आपके पास कई जबरदस्त विकल्प हैं.
अगर आप 2025 में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा परफॉर्मेंस में iPhone 17 Pro को चुनौती दे सके तो आपके पास कई जबरदस्त विकल्प हैं. इस साल Samsung, Oppo, Vivo और Google जैसी कंपनियों ने ऐसे फ्लैगशिप कैमरा फोन लॉन्च किए हैं जो न केवल iPhone को टक्कर देते हैं बल्कि कुछ मामलों में उससे आगे निकल जाते हैं. आइए जानते हैं 2025 के उन 5 टॉप एंड्रॉयड कैमरा फोन्स के बारे में जो iPhone 17 Pro को सीधी चुनौती दे रहे हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 12 Oct 2025 10:33 AM (IST)
मोबाइल
5 Photos
ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश
मोबाइल
6 Photos
9 हजार रुपये से भी ज्यादा सस्ता हो गया Vivo का ये वाटरप्रूफ स्मार्टफोन, पहली बार मिल रहा इतना सस्ता, जानें पूरी डील
मोबाइल
5 Photos
12GB रैम और 200MP कैमरा वाले फ्लैगशिप फोन पर तगड़ी छूट! अभी खरीदने पर होगी 26 हजार की बचत
मोबाइल
6 Photos
20 हजार रुपये सस्ता हो गया गूगल का ये प्रीमियम फोन! 16GB रैम के साथ मिलता है 42MP का फ्रंट कैमरा
मोबाइल
5 Photos
औंधें मुंह गिरी iPhone 13 की कीमत! यहां सबसे कम कीमत में खरीदने का मौका, होगी 37 हजार की बचत
मोबाइल
6 Photos
धड़ाम हो गई 24GB RAM वाले इस प्रीमियम फोन की कीमत! अब महज इतने रुपये में खरीदने का मौका
मोबाइल
6 Photos
Amazon या Flipkart! कहां ज्यादा सस्ता मिलेगा Google Pixel 9 Pro XL, जानें कितनी होगी बचत
मोबाइल
8 Photos
Google Pixel 10 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स हो गए लीक! अभी जान लीजिए कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं आपको
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement
मोबाइल
5 Photos
ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश
मोबाइल
6 Photos
9 हजार रुपये से भी ज्यादा सस्ता हो गया Vivo का ये वाटरप्रूफ स्मार्टफोन, पहली बार मिल रहा इतना सस्ता, जानें पूरी डील
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion