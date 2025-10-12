ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 17 Pro Alternatives: अगर आप 2025 में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा परफॉर्मेंस में iPhone 17 Pro को चुनौती दे सके तो आपके पास कई जबरदस्त विकल्प हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 10:36 AM (IST)
अगर आप 2025 में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा परफॉर्मेंस में iPhone 17 Pro को चुनौती दे सके तो आपके पास कई जबरदस्त विकल्प हैं. इस साल Samsung, Oppo, Vivo और Google जैसी कंपनियों ने ऐसे फ्लैगशिप कैमरा फोन लॉन्च किए हैं जो न केवल iPhone को टक्कर देते हैं बल्कि कुछ मामलों में उससे आगे निकल जाते हैं. आइए जानते हैं 2025 के उन 5 टॉप एंड्रॉयड कैमरा फोन्स के बारे में जो iPhone 17 Pro को सीधी चुनौती दे रहे हैं.

Google का Pixel 10 Pro इस साल का सबसे शक्तिशाली कैमरा फोन साबित हो सकता है. इसमें 50MP का मेन सेंसर, 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो (5x ज़ूम) और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए इसमें 42MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है जो 4K वीडियो कैप्चर कर सकता है. Google की उन्नत इमेजिंग टेक्नोलॉजी और नैचुरल कलर टोन इसे 2025 में iPhone 17 Pro का सबसे बड़ा कैमरा प्रतिद्वंद्वी बनाती है. इस फोन को आप 1,09,999 रुपये में खरीद सकते हैं.
Oppo Find X8 Ultra में चार 50MP कैमरे दिए गए हैं, जिनमें दो पेरिस्कोप लेंस (3x और 6x ज़ूम) शामिल हैं. इसका 1-इंच वाइड सेंसर और Hasselblad कलर ट्यूनिंग तस्वीरों को असाधारण गहराई और रंग सटीकता प्रदान करते हैं. Dolby Vision 10-bit वीडियो सपोर्ट के साथ यह फोन प्रोफेशनल लेवल शूटिंग के लिए परफेक्ट है. हालांकि यह फोन भारत में आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है लेकिन ग्लोबल स्तर पर यह iPhone 17 Pro का सच्चा कैमरा चैलेंजर है. इस फोन की कीमत करीब 76 हजार रुपये है.
Samsung का Galaxy S25 Ultra कैमरा टेक्नोलॉजी का पावरहाउस है. इसमें 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP पेरिस्कोप लेंस (5x ज़ूम), 10MP टेलीफोटो (3x ज़ूम) और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस का शानदार सेटअप दिया गया है. यह फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और HDR10+ सपोर्ट के साथ प्रोफेशनल-ग्रेड विजुअल्स प्रदान करता है. इसकी नाइट फोटोग्राफी और डीटेल कैप्चरिंग इतनी सटीक है कि यह आसानी से iPhone 17 Pro को पछाड़ सकता है. इसे आप 98,999 रुपये में अपने नाम कर सकते हैं.
Vivo X200 Pro ने कैमरा टेक्नोलॉजी में नया बेंचमार्क सेट किया है. इसमें 50MP मेन लेंस, 200MP टेलीफोटो कैमरा, और 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद हैं. Zeiss ऑप्टिक्स और 8K वीडियो सपोर्ट के साथ इसकी तस्वीरें बेहद क्रिस्टल-क्लियर और रंगों से भरपूर आती हैं. अगर आप क्लास और क्लैरिटी दोनों चाहते हैं तो यह फोन iPhone 17 Pro का सबसे मजबूत एंड्रॉयड प्रतिद्वंद्वी है. इस फोन की कीमत करीब 94,999 रुपये है.
Oppo Find X8 Pro अपने चार 50MP कैमरा लेंस और डुअल पेरिस्कोप टेलीफोटो सिस्टम (6x ऑप्टिकल ज़ूम) की वजह से खास है. Hasselblad इमेज प्रोसेसिंग और एडवांस्ड कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी इसे प्रोफेशनल कैमरा जैसी फील देती है. चाहे डेलाइट फोटोग्राफी हो या नाइट मोड Find X8 Pro हर फ्रेम में बारीक डिटेल कैप्चर करता है. इस डिवाइस की कीमत करीब 99,999 रुपये है.
Published at : 12 Oct 2025 10:33 AM (IST)
