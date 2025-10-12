ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश

Google का Pixel 10 Pro इस साल का सबसे शक्तिशाली कैमरा फोन साबित हो सकता है. इसमें 50MP का मेन सेंसर, 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो (5x ज़ूम) और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए इसमें 42MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है जो 4K वीडियो कैप्चर कर सकता है. Google की उन्नत इमेजिंग टेक्नोलॉजी और नैचुरल कलर टोन इसे 2025 में iPhone 17 Pro का सबसे बड़ा कैमरा प्रतिद्वंद्वी बनाती है. इस फोन को आप 1,09,999 रुपये में खरीद सकते हैं.