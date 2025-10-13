दिवाली 2025 पर कौन-सा स्मार्टफोन खरीदना होगा आपके लिए बेस्ट? देखें टॉप-5 धमाकेदार फोन की लिस्ट

अगर आप फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद करते हैं तो Samsung Galaxy Z Fold 7 एक शानदार विकल्प है. इसका 8 इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले मल्टीटास्किंग और मूवी देखने के लिए परफेक्ट है. 200MP के प्राइमरी कैमरे और 12MP टेलीफोटो लेंस के साथ यह फोटोग्राफी में भी कमाल दिखाता है. Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 4400mAh बैटरी के साथ यह एक प्रीमियम फोल्डेबल अनुभव देता है. इसकी कीमत 1,86,999 रुपये रखी गई है.