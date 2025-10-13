हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली 2025 पर कौन-सा स्मार्टफोन खरीदना होगा आपके लिए बेस्ट? देखें टॉप-5 धमाकेदार फोन की लिस्ट

दिवाली 2025 पर कौन-सा स्मार्टफोन खरीदना होगा आपके लिए बेस्ट? देखें टॉप-5 धमाकेदार फोन की लिस्ट

Top 5 Smartphones: अगर आप इस दिवाली अपने पुराने फोन को बदलने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है एक नया और दमदार स्मार्टफोन लेने का.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Top 5 Smartphones: अगर आप इस दिवाली अपने पुराने फोन को बदलने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है एक नया और दमदार स्मार्टफोन लेने का.

अगर आप इस दिवाली अपने पुराने फोन को बदलने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है एक नया और दमदार स्मार्टफोन लेने का. 2025 में लॉन्च हुए कई हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो न सिर्फ फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए परफेक्ट हैं बल्कि गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी बेहतरीन हैं. इनमें पावरफुल प्रोसेसर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और शानदार कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स आपको एक प्रीमियम अनुभव देंगे.

Apple iPhone 17 Pro Max इस बार और भी ज्यादा पॉवरफुल बनकर आया है. इसमें 6.9 इंच Super Retina XDR डिस्प्ले, A19 चिपसेट और 48MP के ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं. वीडियो और फोटोग्राफी दोनों में इसका प्रदर्शन शानदार है. यह फोन 2TB तक की स्टोरेज और 18MP के फ्रंट कैमरे के साथ आता है. इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई है.
Apple iPhone 17 Pro Max इस बार और भी ज्यादा पॉवरफुल बनकर आया है. इसमें 6.9 इंच Super Retina XDR डिस्प्ले, A19 चिपसेट और 48MP के ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं. वीडियो और फोटोग्राफी दोनों में इसका प्रदर्शन शानदार है. यह फोन 2TB तक की स्टोरेज और 18MP के फ्रंट कैमरे के साथ आता है. इसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई है.
Samsung Galaxy S25 Ultra अपने विशाल 6.9 इंच Quad HD+ डिस्प्ले और 200MP के मुख्य कैमरे के साथ एक फोटोग्राफी बीस्ट साबित होता है. इसमें चार रियर कैमरे दिए गए हैं जो हर शॉट को क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं. फोन में 12GB रैम, 5000mAh बैटरी और नवीनतम Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर है जो इसे तेज़ और स्मूथ बनाता है. इसकी कीमत लगभग 1,04,719 रुपये है.
Samsung Galaxy S25 Ultra अपने विशाल 6.9 इंच Quad HD+ डिस्प्ले और 200MP के मुख्य कैमरे के साथ एक फोटोग्राफी बीस्ट साबित होता है. इसमें चार रियर कैमरे दिए गए हैं जो हर शॉट को क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं. फोन में 12GB रैम, 5000mAh बैटरी और नवीनतम Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर है जो इसे तेज़ और स्मूथ बनाता है. इसकी कीमत लगभग 1,04,719 रुपये है.
Google Pixel 10 Pro अपने AI कैमरा फीचर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. इसमें 6.3 इंच Quad HD+ डिस्प्ले, Tensor G5 प्रोसेसर, 16GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है. 48MP के ट्रिपल रियर कैमरा और 42MP के फ्रंट कैमरे के साथ यह फोटोग्राफी के मामले में टॉप क्लास अनुभव देता है. इसकी कीमत 1,09,999 रुपये के करीब है.
Google Pixel 10 Pro अपने AI कैमरा फीचर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. इसमें 6.3 इंच Quad HD+ डिस्प्ले, Tensor G5 प्रोसेसर, 16GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है. 48MP के ट्रिपल रियर कैमरा और 42MP के फ्रंट कैमरे के साथ यह फोटोग्राफी के मामले में टॉप क्लास अनुभव देता है. इसकी कीमत 1,09,999 रुपये के करीब है.
OnePlus 13 उन यूज़र्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो दमदार परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग चाहते हैं. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है. फोन में 50MP के ट्रिपल रियर कैमरे और 32MP का सेल्फी कैमरा है. इसकी 6000mAh बैटरी 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 70,999 रुपये है.
OnePlus 13 उन यूज़र्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो दमदार परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग चाहते हैं. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है. फोन में 50MP के ट्रिपल रियर कैमरे और 32MP का सेल्फी कैमरा है. इसकी 6000mAh बैटरी 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 70,999 रुपये है.
अगर आप फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद करते हैं तो Samsung Galaxy Z Fold 7 एक शानदार विकल्प है. इसका 8 इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले मल्टीटास्किंग और मूवी देखने के लिए परफेक्ट है. 200MP के प्राइमरी कैमरे और 12MP टेलीफोटो लेंस के साथ यह फोटोग्राफी में भी कमाल दिखाता है. Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 4400mAh बैटरी के साथ यह एक प्रीमियम फोल्डेबल अनुभव देता है. इसकी कीमत 1,86,999 रुपये रखी गई है.
अगर आप फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद करते हैं तो Samsung Galaxy Z Fold 7 एक शानदार विकल्प है. इसका 8 इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले मल्टीटास्किंग और मूवी देखने के लिए परफेक्ट है. 200MP के प्राइमरी कैमरे और 12MP टेलीफोटो लेंस के साथ यह फोटोग्राफी में भी कमाल दिखाता है. Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और 4400mAh बैटरी के साथ यह एक प्रीमियम फोल्डेबल अनुभव देता है. इसकी कीमत 1,86,999 रुपये रखी गई है.
Published at : 13 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Embed widget