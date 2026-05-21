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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: अपग्रेड करने का प्लान है तो यहां जानें सारे अंतर

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: अपग्रेड करने का प्लान है तो यहां जानें सारे अंतर

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: ऐप्पल सितंबर में iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी. अगर आपके पास 16 Pro Max है और अपग्रेड करना चाहते हैं तो दोनों के बीच का अंतर जानना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 May 2026 10:51 AM (IST)
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  • iPhone 18 Pro Max में नया कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले मिलेगा।
  • 18 Pro Max में छोटा डायनामिक आइलैंड, 3000 निट्स ब्राइटनेस।
  • A20 Pro चिपसेट, 48MP+48MP+48MP कैमरा मिलेगा।
  • 5088 mAh बैटरी, 40W वायर्ड चार्जिंग की उम्मीद।

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: iPhone 18 Pro Max की लॉन्चिंग में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है. सितंबर के दूसरे हफ्ते में इसे लॉन्च किया जा सकता है. कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और प्रोसेसर समेत इस आईफोन में कई अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है. अगर आपके पास 16 Pro Max है और आप इसे पिछले साल अपडेट नहीं कर पाए और इस साल अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो दोनों के बीच का कंपेरिजन जानना जरूरी हो जाता है. 16 Pro Max भले ही करीब दो साल पुराना मॉडल है, लेकिन कई मामलों में यह अभी भी एक फ्लैगशिप मॉडल ही है. साथ ही अभी यह कीमत पर भी मिल रहा है. 

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max का कंपेरिजन

डिजाइन और डिस्प्ले- फ्लैट डिजाइन लैंग्वेज और राउंडेड कॉर्नर के साथ दोनों ही प्रो मैक्स एक जैसे दिखेंगे. हालांकि, दोनों की फिनिशिंग और ओवरऑल लुक में अंतर होगा. 16 प्रो मैक्स टाइटैनियम फिनिश और स्टैंडर्ड कैमरा आईलैंड के साथ आने वाला आखिरी आईफोन था. 18 प्रो मैक्स की बात करें तो इसमें 17 प्रो की तरह नया कैमरा आईलैंड और अब तक का सबसे छोटा डायनामिक आईलैंड मिलेगा. डिस्प्ले के मामले में 18 प्रो मैक्स थोड़ा बेहत होगा. इसमें नया LTPO+ पैनल मिलेगा, जो एनर्जी एफिशिएंट होगा. इसके अलावा नए आईफोन में 3,000 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, जबकि 16 प्रो मैक्स में यह 2,000 निट्स थी. 

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर- 18 प्रो मैक्स में 2 nm प्रोसेस पर बना A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है. यह पुराने चिपसेट के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के साथ आएगा. दूसरी तरफ 16 प्रो मैक्स में 3nm प्रोसेस वाला A18 Pro प्रोसेसर लगा हुआ है. यह भी एक दमदार चिपसेट है, लेकिन A19 Pro और A20 Pro चिपसेट की बराबरी नहीं कर सकता. सॉफ्टवेयर के मामले में 18 प्रो मैक्स iOS 27 अपग्रेड के साथ आएगा, जबकि 16 प्रो मैक्स में भी यह अपडेट इंस्टॉल की जा सकेगी.

कैमरा- कैमरा के मामले में नया मॉडल बड़ी अपग्रेड के साथ आएगा. 16 प्रो मैक्स में 48MP+48MP+12MP का कैमरा सेटअप है, जबकि 18 प्रो मैक्स 48MP+48MP+48MP सेटअप के साथ लॉन्च होगा. इसमें प्राइमरी कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर और बड़ा लेंस मिलेगा. 16 प्रो मैक्स में 12MP का फ्रंट कैमरा है, जबकि अपकमिंग मॉडल 18MP कैमरा के साथ आएगा.

बैटरी और चार्जिंग- 16 प्रो मैक्स को 4685 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था. यह 27W वायर्ड और 25W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है. ऐसे कयास हैं कि 18 प्रो मैक्स में 5088 mAh का बैटरी पैक मिलेगा, जो 40W वायर्ड और 25W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा.

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Published at : 21 May 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
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