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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro मॉडल्स में दिखेगा यह बड़ा बदलाव, गलती से लीक हुई इमेज ने कर दिया खुलासा

iPhone 18 Pro मॉडल्स में दिखेगा यह बड़ा बदलाव, गलती से लीक हुई इमेज ने कर दिया खुलासा

iPhone 18 Pro Models: ऐप्पल के अपकमिंग प्रो मॉडल्स के फ्रंट में बड़ा बदलाव दिखेगा. ताजा लीक के मुताबिक, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा किया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 May 2026 10:44 AM (IST)
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  • iPhone 18 Pro मॉडल्स में छोटा होगा डायनामिक आईलैंड, कम जगह लेगा.
  • 7 साल बाद डायनामिक आईलैंड के आकार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
  • नए आईफोन में A20 Pro चिपसेट, वेरिएबल अपर्चर कैमरा होगा।
  • Pro Max में बड़ी बैटरी, iOS 27 और सिरी अपग्रेड मिलेगा।

iPhone 18 Pro Models: ऐप्पल के फ्लैगशिप आईफोन की लॉन्चिंग अब नजदीक आती जा रही है. सितंबर में कंपनी iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro को लॉन्च करेगी. अब एक ताजा तस्वीर में इन दोनों मॉडल्स का फ्रंट लुक सामने आ गया है. बताया जा रहा है कि यह इमेज गलती से पब्लिश हुई थी, लेकिन इसने नए आईफोन का नया लुक रिवील कर दिया है. इमेज में दिख रहा है कि नए आईफोन में डायनामिक आईलैंड को छोटा किया जाएगा. मौजूदा मॉडल्स की तुलना में इसका साइज काफी छोटा रहने की उम्मीद है.

कई सालों बाद होगा डायनामिक आईलैंड में बदलाव

ऐप्पल ने 2022 में iPhone 14 Pro के साथ डायनामिक आईलैंड की शुरुआत की थी. तब से लेकर अब तक इसके साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस बार ऐप्पल इसे छोटा करने जा रही है. दरअसल, ऐप्पल 2027 में फुल डिस्प्ले वाला आईफोन लाने की योजना बना रही है, जिसमें डायनामिक आईलैंड की छुट्टी हो जाएगी. उसी दिशा में बढ़ते हुए ऐप्पल iPhone 18 Pro मॉडल्स में डायनामिक आईलैंड को छोटा कर सकती है. इमेज में साफ देखा जा सकता है कि नए मॉडल में यह पहले की तुलना में काफी कम स्पेस लेगा.

कितना छोटा होगा डायनामिक आईलैंड?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपकमिंग मॉडल्स में डायनामिक आईलैंड का साइज कम से कम 25 प्रतिशत तक छोटा होगा. iPhone 17 Pro में 20.06mm का डायनामिक आईलैंड है, जो अपकमिंग मॉडल में लगभग 15mm का रह सकता है. एक और टिपस्टर का दावा है कि साइज को घटाकर 13.5mm किया जा सकता है.

नए मॉडल्स में क्या-क्या अपग्रेड्स होंगी?

हर साल की तरह ऐप्पल नए मॉडल्स में कई शानदार अपग्रेड्स देने वाली है. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में ऐप्पल का सबसे पावरफुल A20 Pro चिपसेट दिया जाएगा. कैमरा की बात करें तो इस बार मेन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर दिया जा सकता है, जो हर तरह की लाइटिंग कंडीशन में शानदार फोटो कैप्चर करेगा. Pro Max मॉडल में ऐप्पल अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दे सकती है, जिससे इसका आकार थोड़ा मोटा होने का अनुमान है. ये मॉडल्स iOS 27 अपडेट और सिरी के अपग्रेडेड वर्जन के साथ लॉन्च होंगे.

iPhone 18 Pro Models की कीमत कितनी हो सकती है?

अभी तक ऐप्पल की तरफ से अपकमिंग मॉडल्स की कीमत की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इनके दाम में भी iPhone 17 Pro मॉडल्स के बराबर रखे जा सकते हैं. iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये से और 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है.

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Published at : 04 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
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