हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या एक साथ Wireless और Wired Charger से चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान

क्या एक साथ Wireless और Wired Charger से चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान

Wireless Charging And Wired Charging: क्या होगा अगर फोन को एक साथ दो तरीकों से चार्जिंग पर लगा दिया जाए? ऐसी स्थिति में फोन वायर्ड चार्जिंग को ही प्रेफर करेगा. हालांकि, ऐसा करने से बचना चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 May 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वायरलेस चार्जिंग में ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी में बदल जाता है।

Wireless Charging And Wired Charging: क्या आपने सोचा है कि फोन को एक साथ वायरलेस और वायर्ड चार्जर से चार्जिंग पर लगा दें तो क्या होगा? कुछ लोगों को लग सकता है कि इससे नुकसान हो जाएगा तो कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि इससे फोन क्या पता जल्दी चार्ज हो जाए! आपने पहले यह नहीं सोचा, लेकिन अब सोच रहे हैं तो इसे करने से बचना चाहिए. दरअसल, फोन एक साथ दो तरीकों से चार्ज नहीं हो सकता. आइए जानते हैं कि ऐसा करने पर क्या हो सकता है.

क्या एक साथ दो तरीकों से चार्ज हो सकता है फोन?

फोन को एक साथ दो तरीकों से चार्ज नहीं किया जा सकता. दरअसल, ज्यादातर फोन वायर्ड चार्जिंग को प्रेफर करते हैं. यानी अगर आप चार्जिंग पैड पर रखने के बाद फोन को वायर वाले चार्जर से कनेक्ट करेंगे तो यह वायर्ड चार्जर से ही पावर लेगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायर्ड चार्जर ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट होते हैं. अब यह सवाल उठ सकता है कि फोन को इसका पता कैसे लगेगा? फोन के अंदर पावर मैनेजमेंट सर्किटरी लगी होती है. जब यह वायर्ड कनेक्शन को डिटेक्ट करती है तो वायरलेस चार्जिंग कॉइल को डिसेबल कर देती है. इससे इंटरनल पार्ट्स में गड़बड़ नहीं होती और फोन ओवरहीटिंग से बच जाता है. 

कोशिश करना हो सकता है खतरनाक

अगर आप फोन को एक साथ वायर्ड और वायरलेस चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो यह खतरनाक हो सकता है. इससे हीट जनरेट हो सकती है, जो फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए. अगर आपके पास वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग समेत दोनों ऑप्शन है तो हमेशा पहले वाला चुने. वायर्ड चार्जिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है और इससे बैटरी भी जल्दी चार्ज होती है. इसमें एनर्जी लॉस कम होता है और बैटरी पर भी असर नहीं पड़ता. 

वायरलेस चार्जिंग में हीट जनरेट क्यों होती है?

वायरलेस चार्जर के चार्जिंग पैड में एक ट्रांसमीटर कॉयल लगी होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट (AC) का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. जब इस चार्जिंग पैड पर कोई डिवाइस रखा जाता है तो उसकी रिसीवर कॉयल उस करंट को DC में कन्वर्ट कर बैटरी को ट्रांसफर कर देती है, लेकिन इस प्रोसेस में चार्जिंग पैड की पूरी पावर बैटरी तक नहीं पहुंच पाती. इसलिए वह पावर हीट में कन्वर्ट हो जाती है और इसी वजह से इस चार्जिंग प्रोसेस में हीट जरनेट होती है. इसलिए इसे चार्जिंग का प्राइमरी मेथड बनाने से बचना चाहिए.

ये भी पढ़ें- Solar Rooftop vs Solar Panels: दोनों में कितना अंतर और क्या हैं फायदे-नुकसान? यहां जानें सारी बातें

Published at : 21 May 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Wireless Charging Phone Charging TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या एक साथ Wireless और Wired Charger से चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान
क्या Wireless और Wired Charger से एक साथ चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान
टेक्नोलॉजी
क्या इंसानों को बूढ़ा होने से रोक सकती है एआई? सैम ऑल्टमैन ने लगाया करोड़ों का दांव
क्या इंसानों को बूढ़ा होने से रोक सकती है एआई? सैम ऑल्टमैन ने लगाया करोड़ों का दांव
टेक्नोलॉजी
क्या आपकी जेब में रखा Smartphone बन रहा घटती जन्मदर की वजह? इस रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन
क्या आपकी जेब में रखा Smartphone बन रहा घटती जन्मदर की वजह? इस रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन
टेक्नोलॉजी
New Aadhaar App: mAadhaar ऐप जल्द होगा बंद, जानिए नए आधार ऐप में कैसे करें रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड?
mAadhaar ऐप जल्द होगा बंद, जानिए नए आधार ऐप में कैसे करें रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड?
Advertisement

वीडियोज

बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में तबाही के बाद ट्रंप के टारगेट पर ये देश, तैनात कर दिया अमेरिकी युद्धपोत, बोले - 'उनकी नजरें...'
ईरान में तबाही के बाद ट्रंप के टारगेट पर ये देश, तैनात कर दिया युद्धपोत, बोले - 'उनकी नजरें...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
इंडिया
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
विश्व
औकात भूला पाकिस्तान, UN में करने लगा कश्मीर की बात, भारत ने धो डाला, याद दिलाया काबुल- 'रमजान के महीने में...'
औकात भूला पाकिस्तान, UN में करने लगा कश्मीर की बात, भारत ने धो डाला, याद दिलाया काबुल अटैक
रिलेशनशिप
Tea And Romance: फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget