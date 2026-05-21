दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में भारत के तीन दिग्गजों ने अपनी जगह बरकरार रखी है. इस लिस्ट में दो विदेशी खिलाड़ियों ने भी एंट्री ली है. सालाना क्रिकेट कॉनट्रेक्ट से कमाई के अलावा, ब्रैंड इनडोसमेंट और निजी व्यापार इन क्रिकेटरों की कमाई का मुख्य जरिया होता है.



इस लिस्ट में पहला नाम सचिन तेंदुलकर का है. मास्टर ब्लास्टर की कुल संपत्ति करीब 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. क्रिकेट छोड़ने के बाद भी सचिन लगातार कमाई कर रहे हैं. वह कई ब्रांड्स से जुड़े हैं और अलग-अलग बिजनेस में निवेश कर चुके हैं.

दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. विराट आज दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में गिने जाते हैं. क्रिकेट के अलावा विज्ञापन, फैशन और फिटनेस बिजनेस से भी उन्हें बड़ी कमाई होती है.

पूर्व कप्तान एमएस धोनी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. उनकी संपत्ति भी 1000 करोड़ रुपये के आसपास मानी जाती है. धोनी खेती, फिटनेस, बाइक और कई बिजनेस प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए हैं. आईपीएल से भी उनकी कमाई जारी है.

यह भी पढ़ें- IPL में सुनील नरेन ने रचा इतिहास, 80वीं बार कर दिया ये कमाल; राशिद-स्टेन सब रह गए पीछे

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग चौथे नंबर पर हैं. कोचिंग और कमेंट्री के जरिए उनकी कमाई लगातार बढ़ रही है. वह आईपीएल में भी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा पांचवें स्थान पर हैं. क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने कमेंट्री और कोचिंग में नाम कमाया. ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उन्हें फायदा मिला.

इस लिस्ट से साफ है कि क्रिकेटर अब सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बिजनेस की दुनिया में भी बड़ा नाम बना रहे हैं.