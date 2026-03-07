हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro कितने में मिलेंगे? प्राइस और फीचर्स हो गए लीक, यहां जानें डिटेल्स

iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro कितने में मिलेंगे? प्राइस और फीचर्स हो गए लीक, यहां जानें डिटेल्स

iPhone 18 Pro Models: ऐप्पल ने अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस का टेस्ट प्रोडक्शन शुरू कर लिया है. इन मॉडल्स को परफॉर्मेंस और कैमरा के मामले में कई बड़ी अपग्रेड के साथ उतारा जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Mar 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Pro Models: ऐप्पल के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की लॉन्चिंग में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन इनके फीचर्स और कीमत आदि की जानकारी लीक हो गई है. ताजा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अपकमिंग मॉडल्स में परफॉर्मेंस और कैमरा के मामले में कई बड़ी अपग्रेड मिलने की उम्मीद है. साथ ही इनकी कीमत को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आई है. आइए जानते हैं कि इन दोनों ही आईफोन में क्या-क्या मिल सकता है और इनके दाम कितने रहेंगे.

iPhone 18 Pro के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस

इस आईफोन में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन मिलेगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगी. परफॉर्मेंस के लिए इसमें A20 Pro चिपसेट दिया जाएगा, जो हैवी टास्क और मल्टीटास्किंग को आसानी से हैंडल कर लेगा. इस प्रोसेस को 12GB रैम के साथ पेयर किए जाने की उम्मीद है. यह ऐप्पल इंटेलीजेंस को सपोर्ट करेगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP के प्राइमरी लेंस वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा. ऐप्पल इस सेटअप के लिए बड़े अपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा टेस्ट कर रही है. इसके अलावा मेन कैमरा को वेरिएबल अपर्चर के साथ लाया जा सकता है, जो अंधेरे में भी शानदार फोटो लेने में मदद करेगा.

iPhone 18 Pro Max में क्या मिलेगा?

प्रो मॉडल की बात करें तो इसमें 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा. ऐसे भी कयास हैं कि ऐप्पल इसमें अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दे सकती है, जिससे आईफोन की मोटाई थोड़ी बढ़ जाएगी. इसमें प्रोसेसर और कैमरा सेटअप प्रो मॉडल वाला ही मिलने की उम्मीद है. ऐप्पल 18 Pro और 18 Pro Max दोनों ही मॉडल को दमदार कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च करने की तैयारी में है. 17 Pro मॉडल के कॉस्मिक ऑरेंज की तरह 18 प्रो को रेड वाइन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है.

कब होंगे लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

iPhone 18 Pro Models को सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है. इन्हें iPhone Air 2 और फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जबकि सीरीज के स्टैंडर्ड वेरिएंट आईफोन 18 को अगले साल मार्च में उतारा जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 18 Pro की अनुमानित शुरुआती कीमत 1,34,900 और 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,54,900 रुपये रह सकती है.

ये भी पढ़ें-

ऐसा करते ही पिंक हो जाएगा महंगी कीमत वाला ऑरेंज iPhone 17 Pro, घर की इस चीज से रखें दूर

Published at : 07 Mar 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro कितने में मिलेंगे? प्राइस और फीचर्स हो गए लीक, यहां जानें डिटेल्स
iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro कितने में मिलेंगे? प्राइस और फीचर्स हो गए लीक, यहां जानें डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
आईना नहीं, पर्सनल असिस्टेंट! मौसम से लेकर हेल्थ रिपोर्ट तक सब बताएगा ये Smart Mirror, जानिए कैसे करता है काम
आईना नहीं, पर्सनल असिस्टेंट! मौसम से लेकर हेल्थ रिपोर्ट तक सब बताएगा ये Smart Mirror, जानिए कैसे करता है काम
टेक्नोलॉजी
ऐसा करते ही पिंक हो जाएगा महंगी कीमत वाला ऑरेंज iPhone 17 Pro, घर में यूज होने वाली इस चीज से रखें दूर
ऐसा करते ही पिंक हो जाएगा महंगी कीमत वाला ऑरेंज iPhone 17 Pro, घर में यूज होने वाली इस चीज से रखें दूर
टेक्नोलॉजी
YouTube पर भी भेज पाएंगे WhatsApp की तरह डायरेक्ट मैसेज, वीडियो शेयर करने का आ गया नया ऑप्शन
YouTube पर भी भेज पाएंगे WhatsApp की तरह डायरेक्ट मैसेज, वीडियो शेयर करने का आ गया नया ऑप्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
अमेरिका से युद्ध के बीच भारत ने कोच्चि में ईरानी जहाज को दी शरण, तेहरान ने दिल्ली से की थी खास अपील
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget