हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी

एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी

iPhone 18 Pro Models Camera Upgrade: ऐप्पल इस साल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को दमदार कैमरा अपग्रेड्स की मूड में है. इन अपग्रेड्स के बाद आईफोन से बिल्कुल DSLR कैमरा जैसी फोटोज आएंगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • iPhone 18 Pro में मिलेगा वेरिएबल अपर्चर, कम रोशनी में बेहतर फोटो.
  • नया 3-लेयर स्टैक्ड कैमरा सेंसर देगा तेज प्रोसेसिंग, कम नॉइस.
  • iPhone 18 Pro मॉडल तीन नए रंगों में होंगे लॉन्च.
  • यह फ़ोन इस साल सितंबर में लॉन्च होंगे।

iPhone 18 Pro Models Camera Upgrade: iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की लॉन्चिंग जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, इनके संभावित फीचर्स भी सामने आ रहे हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप्पल के ये फ्लैगशिप मॉडल्स 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे, जिससे फोटोग्राफी का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा. टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन की मानें तो ऐप्पल सिर्फ मेगापिक्सल बढ़ाने पर फोकस नहीं कर रही है. कंपनी का ध्यान यूजर को ज्यादा कंट्रोल देने और अलग-अलग कंडीशन में कंसिस्टेंसी देने पर है. आइए जानते हैं कि अपकमिंग आईफोन मॉडल्स में क्या-क्या अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है.

iPhone में पहली बार मिलेगा वेरिएबल अपर्चर

आईफोन के कैमरा सेटअप में इस साल की सबसे बड़ी अपग्रेड वेरिएबल अपर्चर के तौर पर देखने को मिलेगी. कंपनी इन दोनों ही मॉडल्स के मेन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर देगी. यह पहली बार होगा, जब आईफोन में इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. वेरिएब अपर्चर की मदद से यह कंट्रोल किया जा सकेगा कि फोटो लेते समय सेंसर में कितनी लाइट एंटर कर रही है. अंधेरे में यह सेंसर ज्यादा ओपन हो सकेगा, जिससे ज्यादा लाइट एंटर होगी और ब्राइट और क्लियर इमेज आएगी. वहीं ब्राइट कंडीशन में यह लेंस कम ओपन होगा, जिससे ओवरएक्सपोज्ड फोटो नहीं आएंगी. इससे यूजर को डेप्थ ऑफ फील्ड पर भी ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. 

कैमरा सेंसर भी होगा अपग्रेड

दूसरी बड़ी अपग्रेड कैमरा सेंसर के तौर पर देखने को मिलेगी. ऐप्पल एक नया 3-लेयर स्टैक्ड इमेज सेंसर टेस्ट कर रही है. बताया जा रहा है कि इसे सैमसंग के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. इस सेंसर की मदद से डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी, जो शटर लैग को कम और कैप्चर स्पीड को तेज करने में मदद करेगी. यह अपग्रेड मूविंग सब्जेक्ट्स की फोटो लेना आसान कर देगी. साथ ही इससे कम लाइट वाली कंडीशन में कम नॉइस कैप्चर होगा, जिसे इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी. अगर इन दोनों अपग्रेड्स को मिला लिया जाए तो अपकमिंग आईफोन से एकदम DSLR कैमरे जैसी फोटोज आएंगी.

इन कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च होंगे iPhone 18 Pro Models

पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro Models के कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आई थी. बताया जा रहा है कि ऐप्पल इन मॉडल्स को लाइट ब्लू, डार्क चैरी और डार्क ग्रे कलर में लॉन्च करेगी. डार्क चैरी कलर ऑप्शन को लेकर लोगों में iPhone 17 Pro के कॉस्मिक ऑरेंज कलर ऑप्शन जैसा ही क्रेज देखा जा रहा है. बता दें कि इन दोनों मॉडल्स को इस साल सितंबर में लॉन्च किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp से अब सिर्फ चैटिंग ही नहीं, फोन भी कर पाएंगे रिचार्ज, यह है तरीका

Published at : 24 Apr 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
टेक्नोलॉजी
WhatsApp से अब सिर्फ चैटिंग ही नहीं, फोन भी कर पाएंगे रिचार्ज, यह है तरीका
WhatsApp से अब सिर्फ चैटिंग ही नहीं, फोन भी कर पाएंगे रिचार्ज, यह है तरीका
टेक्नोलॉजी
फोन से लेकर लैपटॉप तक कुछ भी सेफ नहीं, 100 से ज्यादा देशों के पास हैं खतरनाक स्पाईवेयर
फोन से लेकर लैपटॉप तक कुछ भी सेफ नहीं, 100 से ज्यादा देशों के पास हैं खतरनाक स्पाईवेयर
टेक्नोलॉजी
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
बिहार
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
लाइफस्टाइल
Screen Time Effects: खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget