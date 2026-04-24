एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro में मिलेगा वेरिएबल अपर्चर, कम रोशनी में बेहतर फोटो.

नया 3-लेयर स्टैक्ड कैमरा सेंसर देगा तेज प्रोसेसिंग, कम नॉइस.

iPhone 18 Pro मॉडल तीन नए रंगों में होंगे लॉन्च.

यह फ़ोन इस साल सितंबर में लॉन्च होंगे।

iPhone 18 Pro Models Camera Upgrade: iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की लॉन्चिंग जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, इनके संभावित फीचर्स भी सामने आ रहे हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप्पल के ये फ्लैगशिप मॉडल्स 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे, जिससे फोटोग्राफी का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा. टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन की मानें तो ऐप्पल सिर्फ मेगापिक्सल बढ़ाने पर फोकस नहीं कर रही है. कंपनी का ध्यान यूजर को ज्यादा कंट्रोल देने और अलग-अलग कंडीशन में कंसिस्टेंसी देने पर है. आइए जानते हैं कि अपकमिंग आईफोन मॉडल्स में क्या-क्या अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है.

iPhone में पहली बार मिलेगा वेरिएबल अपर्चर

आईफोन के कैमरा सेटअप में इस साल की सबसे बड़ी अपग्रेड वेरिएबल अपर्चर के तौर पर देखने को मिलेगी. कंपनी इन दोनों ही मॉडल्स के मेन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर देगी. यह पहली बार होगा, जब आईफोन में इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. वेरिएब अपर्चर की मदद से यह कंट्रोल किया जा सकेगा कि फोटो लेते समय सेंसर में कितनी लाइट एंटर कर रही है. अंधेरे में यह सेंसर ज्यादा ओपन हो सकेगा, जिससे ज्यादा लाइट एंटर होगी और ब्राइट और क्लियर इमेज आएगी. वहीं ब्राइट कंडीशन में यह लेंस कम ओपन होगा, जिससे ओवरएक्सपोज्ड फोटो नहीं आएंगी. इससे यूजर को डेप्थ ऑफ फील्ड पर भी ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

कैमरा सेंसर भी होगा अपग्रेड

दूसरी बड़ी अपग्रेड कैमरा सेंसर के तौर पर देखने को मिलेगी. ऐप्पल एक नया 3-लेयर स्टैक्ड इमेज सेंसर टेस्ट कर रही है. बताया जा रहा है कि इसे सैमसंग के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. इस सेंसर की मदद से डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी, जो शटर लैग को कम और कैप्चर स्पीड को तेज करने में मदद करेगी. यह अपग्रेड मूविंग सब्जेक्ट्स की फोटो लेना आसान कर देगी. साथ ही इससे कम लाइट वाली कंडीशन में कम नॉइस कैप्चर होगा, जिसे इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी. अगर इन दोनों अपग्रेड्स को मिला लिया जाए तो अपकमिंग आईफोन से एकदम DSLR कैमरे जैसी फोटोज आएंगी.

इन कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च होंगे iPhone 18 Pro Models

पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro Models के कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आई थी. बताया जा रहा है कि ऐप्पल इन मॉडल्स को लाइट ब्लू, डार्क चैरी और डार्क ग्रे कलर में लॉन्च करेगी. डार्क चैरी कलर ऑप्शन को लेकर लोगों में iPhone 17 Pro के कॉस्मिक ऑरेंज कलर ऑप्शन जैसा ही क्रेज देखा जा रहा है. बता दें कि इन दोनों मॉडल्स को इस साल सितंबर में लॉन्च किया जाएगा.

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