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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशिकायत करते ही 2 मिनट में पहुंचा स्टाफ, रेलवे की सेवा देख हैरान रह गए यात्री- वीडियो वायरल

शिकायत करते ही 2 मिनट में पहुंचा स्टाफ, रेलवे की सेवा देख हैरान रह गए यात्री- वीडियो वायरल

मनोज मल्होत्रा ने इस अनुभव को शेयर करते हुए लिखा कि भले ही यह छोटी सी बात लगे, लेकिन ऐसे छोटे-छोटे बदलाव ही दिखाते हैं कि देश की सार्वजनिक सुविधाएं तेजी से बेहतर हो रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 21 May 2026 10:14 AM (IST)
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भारतीय रेलवे को लेकर अक्सर शिकायतें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों की सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रेलवे की सफाई व्यवस्था और स्टाफ की तेजी देखकर हर कोई हैरान है. दिल्ली से अमृतसर जा रहे एक यात्री ने सिर्फ टेस्ट के तौर पर एक नंबर डायल किया, लेकिन जो हुआ उसने न सिर्फ उसे बल्कि इंटरनेट यूजर्स को भी खुश कर दिया.

2 मिनट में पहुंची सफाई टीम

दिल्ली से अमृतसर यात्रा कर रहे मनोज मल्होत्रा नाम के यात्री ने ट्रेन के कोच में दिए गए क्लीनिंग कंप्लेंट नंबर को आजमाने का फैसला किया. उन्होंने 12:51 बजे कॉल किया और महज 2 मिनट के अंदर, यानी 12:53 पर ही सफाई कर्मचारी उनके पास पहुंच गए. यह देखकर वह खुद भी हैरान रह गए.

 
 
 
 
 
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कॉल करते ही तुरंत पहुंचा स्टाफ

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि यात्री रेलवे के आधिकारिक नंबर पर कॉल कर अपने ट्रेन, कोच और सीट की जानकारी देता है. कॉल के तुरंत बाद ही सफाई स्टाफ मौके पर पहुंच जाता है और समस्या को हल करता है. स्टाफ ने यह भी बताया कि कॉल करने की जरूरत भी नहीं थी, कोच अटेंडेंट को बताने पर भी काम हो जाता.

रेलवे की बदलती तस्वीर

मनोज मल्होत्रा ने इस अनुभव को शेयर करते हुए लिखा कि भले ही यह छोटी सी बात लगे, लेकिन ऐसे छोटे-छोटे बदलाव ही दिखाते हैं कि देश की सार्वजनिक सुविधाएं तेजी से बेहतर हो रही हैं. उन्होंने रेलवे की समयबद्धता, सफाई और स्टाफ की सराहना की.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सरकार का भी फोकस सफाई पर

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हाल ही में बताया था कि रेलवे में साफ-सफाई के लिए अलग बजट रखा गया है और इसके लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता. साथ ही, मॉनिटरिंग, ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग और बायो-टॉयलेट जैसी सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Published at : 21 May 2026 10:14 AM (IST)
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