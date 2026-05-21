सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाKaruppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?

Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?

Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' की कमाई में मंगलवार की तुलना में बुधवार को मंदी देखी गई. फिर भी इसने डबल डिजिट में ही कलेक्शन किया है. साथ ही इसने महज 6 दिन में शतक भी जड़ दिया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 21 May 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

सूर्या की लेटेस्ट रिलीज़ फिल्म 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. तृषा कृष्णन को-स्टारर इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा को प्रमुख बाजारों में दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ ये फिल्म देश और दुनियाभर में जमकर कमाई कर रही है. चलिए यहां फिल्म के छठे दिन का कलेक्शन जानत हैं.

छठे दिन 'करुप्पु' ने कितनी की कमाई?
सूर्या के लिए 'करुप्पु'  बिल्कुल सही समय पर आई है. एक्टर लंबे समय से एक सफल फिल्म देने के लिए संघर्ष कर रहे थे. फिलहाल उनकी ये नई फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने  की ओर बढ़ रही है. ये फिल्म पहले ही 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन चुकी है.

  • इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक  'करुप्पु' ने भारत में छठे दिन 10.30 करोड़ रुपये की कमाई की. गौरतलब है कि ये पांचवें दिन के 12.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन से 19.2 प्रतिशत कम है.
  • इसी के साथ फिल्म की घरेलू बाजार में कुल 6 दिनों की नेट कमाई अब 105.35 करोड़ रुपये हो गई है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 121.96 करोड़ रुपये हुआ है.
  • वहीं छठे दिन विदेशों से भी फिल्म ने 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय कमाई बढ़कर 54 करोड़ रुपये हो गई है.
  • इसी के साथ 'करुप्पु' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 175.96 करोड़ रुपये हो गया है.

'करुप्पु' हुई 100 करोड़ के पार
'करुप्पु' ने रिलीज के 6 दिनों में 105.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और इसी के साथ इसने शतक जड़ दिया है.वहीं फिल्म की जिस तरह की रफ्तार बनी हुई है, उससे यह उनकी भारत में पहली 150 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है. वहीं वर्ल्डवाइड ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है. यह फिल्म सूर्या की पिछली फिल्मों से बेहतर परफॉर्म कर रही है और उनके लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर चुकी है.

'करुप्पु' बजट वसूलने से कितनी दूर?
'करुप्पु' की लागत 130  करोड़ रुपये बताई जा रही है. फिल्म ने रिलीज के 6 दिन में 105 करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली है और इसे अपनी लागत वसूलने के लिए अभी 25 करोड़ और कमाने होंगे.  उम्मीद है की दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आएगी और ये अपना पूरा बजट रिकवर कर लेगी. 

'करुप्पु' के बारे में
'करुप्पु' में सूर्या के साथ तृषा कृष्णन मुख्य भूमिका में हैं. आरजे बालाजी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।. मुख्यमंत्री विजय से जरूरी अनुमति मिलने के बाद इसे 14 मई को सुबह के स्पेशल शोज के साथ रिलीज किया जाना था. हालांकि, फाइनेंशियल समस्याओं के कारण फिल्म की रिलीज एक दिन के लिए टाल दी गई. फिर भी यह इस साल रिलीज हुई किसी भी तमिल फिल्म से बेहतर परफॉर्म कर रही है. 

 

Published at : 21 May 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Suriya BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
तमिल सिनेमा
Peddi Box Office Day 1: रामचरण की ‘पेड्डी’ पहले दिन करेगी सॉलिड कमाई, बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ और ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड टूटना तय
बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्डी' को मिलेगी दमदार ओपनिंग, ‘गदर 2’ और ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड टूटना तय!
तमिल सिनेमा
Drishyam 3 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले दुनियाभर में मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली धमाकेदार कमाई
रिलीज से पहले दुनियाभर में 'दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली धमाकेदार कमाई
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
महाराष्ट्र
शरद पवार से नाराज हुए विधायक और सांसद! सुनेत्रा पवार गुट से विलय की चर्चा के बीच ऐसा क्या हुआ?
शरद पवार से नाराज हुए विधायक और सांसद! सुनेत्रा पवार गुट से विलय की चर्चा के बीच ऐसा क्या हुआ?
इंडिया
ट्विशा शर्मा केस में ऑडियो बम- 'कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर...' भाई और सास में क्या हुई बातचीत
ट्विशा शर्मा केस में ऑडियो बम- 'कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर...' भाई और सास में क्या हुई बातचीत
बिजनेस
Petrol Diesel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतें तोड़ेंगी रिकॉर्ड, जून में $160 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल, IMF की चेतावनी
Petrol Diesel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतें तोड़ेंगी रिकॉर्ड, जून में $160 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल, IMF की चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिन तो क्या अब रातें भी उगल रहीं आग, 46.3 डिग्री पहुंचा पारा, जारी रहेगा असहनीय गर्मी का प्रकोप
दिल्ली: दिन तो क्या अब रातें भी उगल रहीं आग, 46.3 डिग्री पहुंचा पारा, जारी रहेगा असहनीय गर्मी का प्रकोप
स्पोर्ट्स
शादी से पहले पिता बने ये क्रिकेट जगत के 5 बड़े सितारे, लिस्ट में ये विश्व विजेता खिलाड़ी भी शामिल
शादी से पहले पिता बने ये क्रिकेट जगत के 5 बड़े सितारे, लिस्ट में ये विश्व विजेता खिलाड़ी भी शामिल
जनरल नॉलेज
मौत का दूसरा नाम है ये ड्रग, भूलकर भी आजमाया तो तड़प-तड़प कर जाएगी जान
मौत का दूसरा नाम है ये ड्रग, भूलकर भी आजमाया तो तड़प-तड़प कर जाएगी जान
टेक्नोलॉजी
भारत के इस शहर में तैयार हो रहा है Microsoft का सबसे बड़ा AI Data Centre, इसी साल होगा शुरू
भारत के इस शहर में तैयार हो रहा है Microsoft का सबसे बड़ा AI Data Centre, इसी साल होगा शुरू
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget