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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग में अब थोड़े दिन बाकी, प्राइस समेत सारी डिटेल्स हो गईं लीक

iPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग में अब थोड़े दिन बाकी, प्राइस समेत सारी डिटेल्स हो गईं लीक

iPhone 18 Pro And 18 Pro Max: ऐप्पल के प्रो मॉडल्स को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा. नए मॉडल डिस्प्ले, कैमरा, चिपसेट और बैटरी समेत हर मामले में अपग्रेड के साथ लॉन्च होंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 May 2026 10:53 AM (IST)
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  • iPhone 18 Pro/Pro Max सितंबर में लॉन्च, डिज़ाइन में होंगे बदलाव।
  • डायनामिक आइलैंड छोटा होगा, A20 प्रो चिपसेट मिलेगा।
  • बैटरी क्षमता बढ़ेगी, कैमरा में वेरिएबल अपर्चर संभव।
  • संभावित कीमत 1,34,900 रुपये, कोई मूल्य वृद्धि नहीं।

iPhone 18 Pro And 18 Pro Max: अब से कुछ ही महीनों बाद ऐप्पल के नए iPhone 18 Pro और 18 Pro Max से पर्दा हट जाएगा. जैसे-जैसे इनकी लॉन्चिंग नजदीक आती जा रही है, फैन्स की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है. सितंबर के दूसरे सप्ताह में 18 प्रो मॉडल्स की लॉन्चिंग हो सकती है. अभी इसकी लॉन्चिंग में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नए मॉडल्स में क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं. दावा किया जा रहा है कि अपकमिंग मॉडल्स कई बड़े बदलाव के साथ लॉन्च हो सकते हैं. आइए संभावित अपग्रेड्स पर एक नजर डालते हैं. 

iPhone 18 Pro And 18 Pro Max की संभावित अपग्रेड्स

डिजाइन और डिस्प्ले- अपकमिंग प्रो मॉडल्स का ओवरऑल डिजाइन 17 प्रो मॉडल्स जैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं. मसलन, बैक पैनल और फ्रेम को सीमलेस लुक देने के लिए ऐप्पल रियर फिनिश को थोड़ा रिफाइन कर सकती है. फ्रंट लुक की बात करें तो डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा किया जाएगा. 18 प्रो मॉडल्स में यह 17 प्रो मॉडल्स की तुलना में 35 प्रतिशत छोटा होगा. दोनों ही मॉडल के डिस्प्ले का साइज पिछले साल की तरह रहेगा, लेकिन इस बार ऐप्पल पावर एफिशिएंसी के लिए LTPO+ डिस्प्ले पैनल यूज कर सकती है.

चिपसेट भी होगा अपग्रेड- ऐप्पल हर सीरीज के साथ चिपसेट को भी अपग्रेड करती है. 18 Pro मॉडल्स में कंपनी नया A20 प्रो चिपसेट दे सकती है. यह एडवांस्ड 2nm प्रोसेस पर बना होगा. यह करंट वेरिएंट के मुकाबले 15 प्रतिशत फास्टर परफॉर्मेंस और 30 प्रतिशत ज्यादा एफिशिएंट होगा. अपकमिंग मॉडल के लिए ऐप्पल WMCM पैकेजिंग को यूज करेगी, जिससे रैम को प्रोसेसर के कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. यह एआई परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा और इसस फोन के अंदर दूसरे हार्डवेयर के लिए स्पेस बचेगा.

बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ेगी- ऐसे कयास हैं कि दोनों प्रो मॉडल्स में 5,100mAh-5,200mAh की कैपेसिटी वाला बैटरी पैक दिया जा सकता है. प्रो मैक्स में ज्यादा कैपेसिटी वाला बैटरी पैक लगा होगा, जिस कारण इसकी थिकनेस भी 0.5mm ज्यादा हो सकती है. 

कैमरा के लिए आ रही दो बड़ी अपग्रेड्स- ऐप्पल इस बार कैमरा को धांसू अपग्रेड्स देने का मन बना रही है. आईफोन के प्राइमरी कैमरा पर पहली बार वेरिएबल अपर्चर दे रही है. वेरिएबल अपर्चर से फोटो लेते समय लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा ऐप्पल एक नए और बड़े लेंस की भी टेस्टिंग कर रही है, जिसे iPhone 18 Pro मॉडल्स में यूज किए जाने की उम्मीद है.

कितनी रहेगी कीमत?

ऐसी उम्मीद है कि प्रो मॉडल्स की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और इसे 17 प्रो मॉडल्स के दामों पर ही लॉन्च किया जा सकता है. इसका मतलब है कि iPhone 18 Pro मॉडल्स की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये रह सकती है. 

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Published at : 19 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
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