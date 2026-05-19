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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमाउस का बीच वाला बटन इतने काम आता है? जानकर यकीन ही नहीं होगा!

माउस का बीच वाला बटन इतने काम आता है? जानकर यकीन ही नहीं होगा!

Mouse Middle Button Use: माउस यूज करने वाले ज्यादातर लोग उसकी मिडल बटन के फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं. इसके कई ऐसे हिडन यूज हैं, जिससे ब्राउजिंग एकदम आसान हो जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 May 2026 09:49 AM (IST)
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  • विंडोज 11 में ट्रैकपैड को तीन उंगलियों से टैप करें।

Mouse Middle Button Use: जब कंप्यूटर के माउस की बात आती है ज्यादातर इसके लेफ्ट और राइट क्लिक की ही बात होती है. शुरुआत से ही माउस के राइट और लेफ्ट क्लिक के फंक्शन बताए जाते थे और मिडल बटन की कोई बात ही नहीं करता था. इस बटन में इतने हिडन फंक्शन छिपे हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है. इन फंक्शन की मदद से वेब ब्राउजिंग एकदम आसान हो जाएगी और आपको एक ही काम के लिए बार-बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आज हम आपको माउस की मिडल बटन का यूज बताएंगे और एक प्रो टिप भी देकर जाएंगे.

वेब ब्राउजिंग में ऐसे काम आती है मिडल बटन

ओपन लिंक इन न्यू टैब- कर्सर को किसी भी लिंक पर ले जाकर अगर मिडल बटन प्रेस की जाए तो वह लिंक नई टैब में ओपन हो जाता है.

ओपन अदर पेज इन न्यू टैब- जब आप ब्राउजर के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर फॉरवार्ड, रिफ्रेश, होम या बैक आइकन मिडल बटन प्रेस करेंगे, इससे कुछ वेब पेजेज नई टैब में ओपन हो जाएंगे.

ऑटोसजेशन ओपन- जब आप एड्रेस बार में कुछ टाइप करते हैं तो कुछ ऑटोकंप्लीट सजेशन दिखते हैं. इनमें से किसी पर भी मिडल क्लिक कर उस पेज को नई टैब में ओपन किया जा सकता है.

ओपन बुकमार्क्ड पेज- बुकमार्क बार में किसी भी बुकमार्क पर मिडल बटन प्रेस करें. यह लिंक नई टैब में ओपन हो जाएगा. वहीं अगर आप पूरे बुकमार्क फोल्डर पर मिडल क्लिक करेंगे तो इसमें बुकमार्क हुए सारे लिंक अलग-अलग नई टैब्स में खुल जाएंगे.

क्लोज टैब- किसी टैब को क्लोज करने के लिए आपको बिल्कुल X मार्क पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है. सिफ टैब बार के ऊपर माउस ले जाएं और मिडल क्लिक करें. इससे टैब बंद हो जाएगी.

यह प्रो टिप आएगी काम

लैपटॉप के ट्रैकपैड पर सिर्फ राइट और लेफ्ट क्लिक होती है और मिडल बटन का ऑप्शन नहीं मिलता. लेकिन विंडोज 11 पर आप इसे इनेबल कर सकते हैं. इसके बाद जब आप ट्रैकपैड को तीन उंगलियों से टैप करेंगे तो मिडल बटन एक्ट की तरह काम करेगा. इसके लिए लैपटॉप की सेटिंग में जाकर ब्लूटूथ एंड डिवाइस को ओपन करें. इसमें टचपैड को सेलेक्ट कर थ्री-फिंगर जेस्चर को ओपन करें. इसके बाद एक ड्रॉपडाउन मेनू ओपन होगा, जिसमें मिडल माउस बटन को सेलेक्ट करने के लिए टैप्स सेलेक्स कर लें. इस तरह लैपटॉप का टचपैड पूरी तरह माउस जैसे काम करने लगेगा.

ये भी पढ़ें- फोन चार्जिंग की ये सच्चाई हर यूजर को पता होनी चाहिए, बैटरी चलेगी लंबी

Published at : 19 May 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Computer Mouse
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