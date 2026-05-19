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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'

बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हिंसा में 6 पुलिसकर्मी और CRPF के 2 जवान घायल हो गए थे. उन्होंने कहा कि अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की निगरानी सीधे कमिश्नर द्वारा की जा रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 19 May 2026 10:50 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसी घटनाएं दोबारा हुईं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. 

बंगाल की सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सर्कस पार्क इलाके में जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वहां के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कुछ अधिकारी घायल हो गए थे और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा था. सीएम शुभेंदु ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की तरह पश्चिम बंगाल में भी ऐसी संस्कृति जारी नहीं रहेगी.

मुस्लिम इलाकों में हुई पत्थरबाजी से 8 जवान घायल

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हिंसा में छह पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए थे. उन्होंने कहा कि अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की निगरानी सीधे पुलिस कमिश्नर द्वारा की जा रही है. उन्होंने कहा, 'मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूं कि इस तरह की अशांति, गुंडागर्दी और राष्ट्रविरोधी, समाजविरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम ऐसी चीजों को जारी नहीं रहने देंगे. 

ये भी पढ़ें- महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर

मैं एसी में नहीं बैठूंगा: शुभेंदु अधिकारी

पुलिस और केंद्रीय बलों की तारीफ करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भीड़ द्वारा उकसाए जाने के बावजूद उन्होंने संयम बरता. तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रशासन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिन बीत चुके हैं जब पुलिसकर्मी घायल हो जाते थे जबकि मंत्री वातानुकूलित कमरे में बैठे रहते थे. उन्होंने कहा, 'यह मत सोचिए कि पुराने नियम अब भी लागू होते हैं. अगर कोई यह मानता है कि पुलिस बल बंधे हाथों और पैरों के साथ काम करता रहेगा, तो वे गलत हैं.'

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'राजनीतिक और धार्मिक संगठन पुलिस को सूचित करने के बाद कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना, धार्मिक नारेबाजी करना और पत्थर फेंकने की घटनाएं जारी नहीं रह सकतीं. श्रीनगर और कश्मीर में पुलिस पर पत्थर फेंकना अब बंद हो गया है, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता में भी यह बंद हो जाएगा.' 

ये भी पढ़ें- 'बंगाल में भी बुलडोजर कल्चर शुरू हो गया...', काला कोट पहनकर वकील के अवतार में HC पहुंचीं ममता, चीफ जस्टिस के सामने करेंगी बहस

पत्थरबाजी को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: शुभेंदु

बंगाल के नए सीएम ने कहा, 'ऐसी स्थिति जहां लोग धार्मिक नारेबाजी करते हुए अचानक पथराव करने लगें, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद हो गई थी. मेरा मानना ​​है कि अब कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में पथराव की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने का समय आ गया है.'

शुभेंदु ने कहा, 'पुलिस को कार्रवाई करने से पहले पांच बार सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. यह मत सोचो कि कौन किस पार्टी, धर्म या समुदाय से संबंधित है. कानून के अनुसार कार्रवाई करो.' 

Published at : 19 May 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Bengal News WEST BENGAL
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