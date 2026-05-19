Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Jio 198 और Airtel 199 प्लान: फायदे देखें

Jio प्लान: 14 दिन, 28GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग

Airtel प्लान: 28 दिन, 56GB डेटा, डबल वैलिडिटी

Airtel प्लान में Adobe, Wynk Music सब्सक्रिप्शन भी

Jio Vs Airtel: अगर आपके जियो और एयरटेल की सिम हैं और आप इन्हें सस्ते प्लान से रिचार्ज कर सकते हैं. दोनों ही कंपनियों के पास 200 रुपये से कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान हैं, जिनमें कॉलिंग, डेटा और SMS जैसे बेसिक बेनेफिट दिए जा रहे हैं. एयरटेल और जियो के पास क्रमश: 199 और 198 रुपये के प्लान हैं. दोनों कंपनियों के प्लान की कीमत लगभग एक समान भले ही हैं, लेकिन वैलिडिटी समेत इनमें मिलने वाले बेनेफिट्स में काफी अंतर है. आइए आज जियो के 198 रुपये और एयरटेल के 199 रुपये वाले प्लान्स का कंपेरिजन करके जानते हैं कि कौन-सी कंपनी ज्यादा फायदे दे रही है.

जियो का 198 रुपये का रिचार्ज प्लान

जियो के 198 रुपये के प्लान की वैलिडिटी 14 दिन है और इसमें रोजाना 2GB के हिसाब से कुल 28GB डेटा ऑफर किया जा रहा है. एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिल रहा है. इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना के 100 SMS दिए जा रहे हैं. अगर इसके एक्स्ट्रा बेनेफिट की बात करें तो जियो इस प्लान में जियो टीवी और जियोएआईक्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी दे रही है. इस तरह देखा जाए तो यह प्लान दो हफ्तों तक डेटा, कॉलिंग और SMS जैसी आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकता है.

एयरटेल का 199 रुपये का प्लान

एयरटेल के इस प्लान में बेनेफिट्स की भरमार है. जियो के मुकाबले इसकी कीमत एक रुपये ज्यादा है, लेकिन इसमें ढेरों बेनेफिट मिल रहे हैं. एयरटेल का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें वैलिडिटी के दौरान रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलते हैं. एडिशनल बेनेफिट्स की बात करें तो इस रिचार्ज के साथ यूजर्स को 12 महीने के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम प्लान और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इसके अलावा यूजर्स एक महीने तक फ्री हैलोट्यून्स का भी फायदा उठा सकते हैं.

कौन-सा प्लान है फायदे का सौदा?

दोनों प्लान का कंपेरिजन किया जाए तो एयरटेल यहां क्लियर विनर है. एयरटेल के प्लान में जियो के लगभग बराबर कीमत में दोगुनी वैलिडिटी और डेटा दिया जा रहा है. इसके अलावा एयरटेल एक्स्ट्रा बेनेफिट्स भी ज्यादा दे रही है. अगर आप स्टूडेंट हैं या कंटेट क्रिएशन करते हैं तो ग्राफिक्स डिजाइन आदि के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम प्लान काफी फायदेमंद हो सकता है. दूसरी तरफ जियो में सिर्फ 14 दिनों के लिए बेसिक बेनेफिट मिल रहे हैं.

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