पुराने आईफोन में है, लेकिन 17 Pro मॉडल्स से गायब हो गया यह धांसू फीचर, ऐप्पल ने भी मानी बात

ऐप्पल ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप आईफोन 17 प्रो मॉडल्स से एक ऐसे फीचर को गायब कर दिया है, जो पुराने आईफोन में मिलता है. 2020 में लॉन्च हुए आईफोन 12 प्रो में भी यह फीचर आता है, लेकिन लेटेस्ट प्रो मॉडल में इसे नहीं दिया गया है. दरअसल, कई यूजर्स ने शिकायत की थी कि वो कैमरा में पोर्ट्रेट मोड के दौरान नाइट मोड को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं. यूजर्स इसे सॉफ्टवेयर बग समझ रहे थे, लेकिन अब ऐप्पल ने भी माना है कि लेटेस्ट प्रो मॉडल इस फीचर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं.

पोर्ट्रेट मोड में एक्टिव नहीं हो रहा नाइट मोड

रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने शिकायत की कि जब कैमरा पोर्ट्रेट मोड में होता है तो वो नाइट मोड को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं. वहीं कुछ का यह भी कहना था कि जब वो नॉर्मल नाइट मोड में किसी की फोटो लेते हैं तो प्रो मॉडल्स उसे डेप्थ डेटा सेव नहीं कर रहा है, जिसका मतलब हुआ कि वो फोटो लेने के बाद उस पोर्ट्रेट में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते. ऐप्पल के सपोर्ट पेज पर भी आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में इस फीचर के न होने की बात लिखी गई है.

इन आईफोन में मिलता है यह फीचर

ऐप्पल सपोर्ट पेज के मुताबिक, आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स, आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में यह फीचर मिलता है, लेकेिन आईफोन 17 प्रो मॉडल से यह गायब है. ऐप्पल की तरफ से अभी तक यह नहीं बताया गया है कि इस फीचर को 17 प्रो मॉडल्स में शामिल क्यों नहीं किया गया. हालांकि, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अपकमिंग अपडेट में इसे रोल आउट किया जा सकता है.

