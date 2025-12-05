हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलफिर आ रहा नोकिया का कीपैड वाला यह फोन, मिलेगी वही मजबूती, सोशल मीडिया ऐप्स भी चला सकेंगे

फिर आ रहा नोकिया का कीपैड वाला यह फोन, मिलेगी वही मजबूती, सोशल मीडिया ऐप्स भी चला सकेंगे

HMD और नोकिया के बीच लाइसेंसिंग डील तीन साल और आगे बढ़ गई है. अब HMD छह साल बाद Nokia 800 Tough का नया वर्जन लाने जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सितंबर में खबर आई थी कि HMD और नोकिया के बीच लाइसेंसिंग डील 3 साल के लिए और आगे बढ़ गई है. इस डील के तहत HMD नोकिया के फीचर फोन को भारत समेत कई बाजारों में लॉन्च करती रहेगी. अब ताजा जानकारी सामने आई है कि HMD जल्द ही एक नया रग्ड कीपैड फोन लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी Nokia 800 Tough के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है. यह फोन सबसे पहले 2019 में लॉन्च किया गया था और अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है.

मिलेगी नोकिया फोन वाली मजबूती

लीक्स के मुताबिक, करीब 6 साल बाद Nokia 800 Tough का नेक्स्ट जेन वेरिएंट आ रहा है. इसमें कुछ अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यह 2019 में लॉन्च हुए मॉडल जैसा ही होगा. नए वर्जन में microUSB की जगह USB Type-C पोर्ट दिया जा सकता है. इसी तरह KaiOS 2.5.2 सॉफ्टवेयर को KaiOS 3.1 में अपग्रेड किया जाएगा. इससे बेहतर ऐप कंपैटेबिलिटी और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा. माना जा रहा है कि इसके बाकी फीचर पुराने मॉडल वाले ही रहेंगे. यह IP68 रेटिंग के साथ आएगा और इसमें मिलिट्री ग्रेड की मजबूती मिलेगी. यानी गिरने पर इस फोन के टूटने का खतरा नहीं रहेगा. 

पुराने वर्जन में हैं ये फीचर्स

2019 में नोकिया ब्रांडिंग वाला यह फोन 2.4-इंच के TFT डिस्प्ले, क्वालकॉम के स्नैपड्रेगन 205 चिपसेट और 512MB रैम के साथ लॉन्च हुआ था. इसमें 2MP रियर कैमरा, कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ और GPS जैसे फीचर्स हैं. इसमें 2100mAh की बैटरी दी गई थी. इस फोन में फेसबुक और व्हाट्सऐप प्री-लोडेड थी. यानी नोकिया की मजबूती के साथ-साथ इस फोन में यूजर को सोशल मीडिया का एक्सेस भी मिलता था. नए मॉडल का डिजाइन भी असली मॉडल जैसा रह सकता है. अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट सामने नहीं आई है. 

ये भी पढ़ें-

iPhone Air नहीं आ रहा लोगों को पसंद, पहले बिक्री कम हुई, अब रीसेल वैल्यू भी हो गई धड़ाम

Published at : 05 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
NOKIA HMD TECH NEWS Nokia 800 Tough
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
बॉलीवुड
Border 2 Teaser: सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
हेल्थ
Kidney Health Tips: गलती से भी मत पी लेना ये 4 ड्रिंक, वरना खराब हो जाएगी आपकी किडनी
गलती से भी मत पी लेना ये 4 ड्रिंक, वरना खराब हो जाएगी आपकी किडनी
जनरल नॉलेज
ये है देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर एयरलाइंस, 100-200 नहीं..हर रोज उड़ती हैं 21,00 फ्लाइट
ये है देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर एयरलाइंस, 100-200 नहीं..हर रोज उड़ती हैं 21,00 फ्लाइट
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget