फिर आ रहा नोकिया का कीपैड वाला यह फोन, मिलेगी वही मजबूती, सोशल मीडिया ऐप्स भी चला सकेंगे

सितंबर में खबर आई थी कि HMD और नोकिया के बीच लाइसेंसिंग डील 3 साल के लिए और आगे बढ़ गई है. इस डील के तहत HMD नोकिया के फीचर फोन को भारत समेत कई बाजारों में लॉन्च करती रहेगी. अब ताजा जानकारी सामने आई है कि HMD जल्द ही एक नया रग्ड कीपैड फोन लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी Nokia 800 Tough के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है. यह फोन सबसे पहले 2019 में लॉन्च किया गया था और अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है.

मिलेगी नोकिया फोन वाली मजबूती

लीक्स के मुताबिक, करीब 6 साल बाद Nokia 800 Tough का नेक्स्ट जेन वेरिएंट आ रहा है. इसमें कुछ अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यह 2019 में लॉन्च हुए मॉडल जैसा ही होगा. नए वर्जन में microUSB की जगह USB Type-C पोर्ट दिया जा सकता है. इसी तरह KaiOS 2.5.2 सॉफ्टवेयर को KaiOS 3.1 में अपग्रेड किया जाएगा. इससे बेहतर ऐप कंपैटेबिलिटी और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा. माना जा रहा है कि इसके बाकी फीचर पुराने मॉडल वाले ही रहेंगे. यह IP68 रेटिंग के साथ आएगा और इसमें मिलिट्री ग्रेड की मजबूती मिलेगी. यानी गिरने पर इस फोन के टूटने का खतरा नहीं रहेगा.

पुराने वर्जन में हैं ये फीचर्स

2019 में नोकिया ब्रांडिंग वाला यह फोन 2.4-इंच के TFT डिस्प्ले, क्वालकॉम के स्नैपड्रेगन 205 चिपसेट और 512MB रैम के साथ लॉन्च हुआ था. इसमें 2MP रियर कैमरा, कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ और GPS जैसे फीचर्स हैं. इसमें 2100mAh की बैटरी दी गई थी. इस फोन में फेसबुक और व्हाट्सऐप प्री-लोडेड थी. यानी नोकिया की मजबूती के साथ-साथ इस फोन में यूजर को सोशल मीडिया का एक्सेस भी मिलता था. नए मॉडल का डिजाइन भी असली मॉडल जैसा रह सकता है. अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट सामने नहीं आई है.

