iOS 27 का पहला पब्लिक बीटा जल्द होगा लॉन्च, जानिए क्या होगा नया और किन आईफोन को मिलेगा सपोर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iOS 27 पब्लिक बीटा जल्द, सिरी अब AI पावर्ड।

सिरी AI केवल आईफोन 15 प्रो पर मिलेगा।

लिक्विड ग्लास डिजाइन, पुराने आईफोन को तेज करेगा।

पब्लिक बीटा 14 जुलाई को, कई आईफोन पर।

iOS 27 Public Beta: ऐप्पल की नई सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 का पब्लिक बीटा जल्द ही लॉन्च होने वाला है. डेवलपर्स के लिए iOS 27 के कई वर्जन लॉन्च हो चुके हैं और अब कंपनी पब्लिक के लिए इसके बीटा वर्जन लाने की तैयारी में जुटी हुई है. पब्लिक बीटा को इंस्टॉल कर आईफोन यूजर्स पहले ही यह देख पाएंगे कि नई अपडेट में उन्हें क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ नया होगा और यह किन आईफोन मॉडल्स को सपोर्ट करेगी.

iOS 27 Public Beta में क्या मिलेगा?

इस अपडेट की सबसे बड़ी हाइलाइट सिरी एआई होने जा रहा है. ऐप्पल इसकी झलक पहले ही दिखा चुकी है. नई अपडेट में सिरी चैटबॉट को एआई-पावर्ड बनाया गया है. यह गूगल जेमिनी मॉडल पर ऑपरेट करेगा. हालांकि, सारे आईफोन यूजर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा. यह केवल आईफोन 15 प्रो और उसके बाद के मॉडल पर ही काम करेगा और इसके लिए भी आपको वेटलिस्ट ज्वॉइन करनी पड़ेगी.

सिरी एआई के अलावा पब्लिक बीटा में नए लिक्विड ग्लास डिजाइन एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे. इसमें एक खास स्लाइडर भी मिलेगा, जिसकी मदद से आप लिक्विड ग्लास डिजाइन की ट्रांसलुसेंसी को डिसाइड कर पाएंगे. इसके अलावा पुराने आईफोन को फास्ट बनाने के लिए ऐप्पल इसमें CPU शेड्यूलर भी दे सकती है. यह आईफोन 12 और 13 जैसे पुराने मॉडल्स के लिए काफी काम आने वाला फीचर होगा. बाकी फीचर्स की बात करें तो नई सॉफ्टवेयर अपडेट में कस्टम अलार्म वॉल्यूम, बेहतर कनेक्टिविटी, कुछ ऐप्स में अपडेट्स, एयरपॉड्स के लिए कस्टम इक्विलाइजर और कई बग्स के फिक्स को भी रोलआउट किया जाएगा.

इन आईफोन मॉडल्स को सपोर्ट करेगी नई अपडेट

iPhone SE की 2nd और 3rd जनरेशन के बाद लॉन्च हुए सभी मॉडल को नई अपडेट का सपोर्ट मिलेगा. इसका मतलब है कि आईफोन 11 सीरीज, आईफोन 12 सीरीज, आईफोन 13 सीरीज, आईफोन 14 सीरीज, आईफोन 15 सीरीज, आईफोन 16 सीरीज और आईफोन 17 सीरीज के मॉडल्स में नई अपडेट को इंस्टॉल किया जा सकेगा. हालांकि, ध्यान दें कि Siri AI के फीचर्स केवल आईफोन 15 प्रो मॉडल्स के बाद लॉन्च हुए आईफोन को ही सपोर्ट करेंगे.

कब आ सकता है iOS 27 Public Beta?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल 14 जुलाई को iOS 27 Public Beta को रोल आउट कर सकती है. रोल आउट होते ही यह अपडेट इंस्टॉल होने के लिए अवेलेबल हो जाएगी. अगर आप ऐप्पल के पब्लिक बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में लिस्टेड हैं तो सेटिंग ऐप में जाकर इस अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे.

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