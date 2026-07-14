हर इंटरनेट यूजर को पता होने चाहिए ये Cybersecurity Tips! कभी नहीं रहेगा साइबर फ्रॉड का खतरा

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Cybersecurity Tips: देश में साइबर फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं. टेक्नोलॉजी के साथ ही अब ठग भी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. साइबर ठग ने लोगों को कई तरह से ठगी का शिकार बनाया है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे साइबर सिक्योरिटी टिप्स के बारे में जिनको अपनाकर आप भी होने वाली साइबर ठगी से बच सकते हैं.

Two-Factor Authentication (2FA) ऑन करें

इसके अलावा सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहने से ही सेफ्टी नहीं बनती है. इसीलिए संभव हो तो Two-Factor Authentication (2FA) फीचर को ऑन करके रखना चाहिए. इससे पासवर्ड के अलावा OTP या ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए डबल सेफ्टी लेयर मिल जाती है और आपका अकाउंट हैक होने का खतरा भी कम हो जाता है.

पब्लिक Wifi का इस्तेमाल

आपको बता दें कि अक्सर लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है. दरअसल, पब्लिक वाईफाई साइबर हमलावर के लिए आसान टारगेट होते हैं जिसके जरिए वे आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं या फिर मेलवेयर भेज सकते हैं जिसके बाद आपका डिवाइस हैकर के कंट्रोल में जा सकता है. इसीलिए हमेशा पब्लिक वाईफाई का सोच-समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए.

अंजान लिंक और ईमेल से रहें सावधान

आपको बता दें कि अक्सर साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए फर्जी ईमेल, SMS या WhatsApp मैसेज का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या कोई भी अटैचमेंट डाउनलोड करने से पहले उसकी जांच जरूर करें. अगर कोई मैसेज जरूरत से ज्यादा बंपर ऑफर या इनाम का दावा कर रहा है तो ऐसे लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें.

हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाएं

आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले आपको सभी अकाउंट्स में मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए. पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षरों के साथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल भी करना चाहिए. जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या नाम जैसे आसान पासवर्ड रखने से बचना चाहिए. अगर कई पासवर्ड याद रखना मुश्किल हो तो किसी भरोसेमंद पासवर्ड मैनेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

हमेशा अपडेट रखें ऐप्स

जानकारी के लिए बता दें कि फोन, लैपटॉप और सभी ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करना बेहद जरूरी होता है. नए अपडेट में केवल नए फीचर्स ही नहीं बल्कि यूजर्स को कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको किसी भी साइबर हमले से बचाने का काम करते हैं. पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से हैकर्स को हमला करने का मौका मिल सकता है.

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