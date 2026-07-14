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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर इंटरनेट यूजर को पता होने चाहिए ये Cybersecurity Tips! कभी नहीं रहेगा साइबर फ्रॉड का खतरा

हर इंटरनेट यूजर को पता होने चाहिए ये Cybersecurity Tips! कभी नहीं रहेगा साइबर फ्रॉड का खतरा

Cybersecurity Tips: सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहने से ही सेफ्टी नहीं बनती है. इसीलिए संभव हो तो Two-Factor Authentication (2FA) फीचर को ऑन करके रखना चाहिए.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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  • फोन व ऐप्स को नियमित अपडेट कर सुरक्षा बढ़ाएं।

Cybersecurity Tips: देश में साइबर फ्रॉड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं. टेक्नोलॉजी के साथ ही अब ठग भी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. साइबर ठग ने लोगों को कई तरह से ठगी का शिकार बनाया है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे साइबर सिक्योरिटी टिप्स के बारे में जिनको अपनाकर आप भी होने वाली साइबर ठगी से बच सकते हैं.

Two-Factor Authentication (2FA) ऑन करें

इसके अलावा सिर्फ पासवर्ड पर निर्भर रहने से ही सेफ्टी नहीं बनती है. इसीलिए संभव हो तो Two-Factor Authentication (2FA) फीचर को ऑन करके रखना चाहिए. इससे पासवर्ड के अलावा OTP या ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए डबल सेफ्टी लेयर मिल जाती है और आपका अकाउंट हैक होने का खतरा भी कम हो जाता है.

पब्लिक Wifi का इस्तेमाल

आपको बता दें कि अक्सर लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है. दरअसल, पब्लिक वाईफाई साइबर हमलावर के लिए आसान टारगेट होते हैं जिसके जरिए वे आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं या फिर मेलवेयर भेज सकते हैं जिसके बाद आपका डिवाइस हैकर के कंट्रोल में जा सकता है. इसीलिए हमेशा पब्लिक वाईफाई का सोच-समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए.

अंजान लिंक और ईमेल से रहें सावधान

आपको बता दें कि अक्सर साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए फर्जी ईमेल, SMS या WhatsApp मैसेज का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या कोई भी अटैचमेंट डाउनलोड करने से पहले उसकी जांच जरूर करें. अगर कोई मैसेज जरूरत से ज्यादा बंपर ऑफर या इनाम का दावा कर रहा है तो ऐसे लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें.

हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाएं

आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले आपको सभी अकाउंट्स में मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए. पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षरों के साथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल भी करना चाहिए. जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या नाम जैसे आसान पासवर्ड रखने से बचना चाहिए. अगर कई पासवर्ड याद रखना मुश्किल हो तो किसी भरोसेमंद पासवर्ड मैनेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

हमेशा अपडेट रखें ऐप्स

जानकारी के लिए बता दें कि फोन, लैपटॉप और सभी ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करना बेहद जरूरी होता है. नए अपडेट में केवल नए फीचर्स ही नहीं बल्कि यूजर्स को कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको किसी भी साइबर हमले से बचाने का काम करते हैं. पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से हैकर्स को हमला करने का मौका मिल सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Cyber Security Tips TECH NEWS HINDI
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