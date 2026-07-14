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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीReduce Electricity Bill Tips:पंखे पर चढ़ी धूल की परत से भी बढ़ता है बिजली का बिल, यहां समझिए वो बात जो कोई नहीं बताएगा

Reduce Electricity Bill Tips:पंखे पर चढ़ी धूल की परत से भी बढ़ता है बिजली का बिल, यहां समझिए वो बात जो कोई नहीं बताएगा

Reduce Electricity Bill Tips: घर की खुली खिड़की और दरवाजे से आने वाली हवा के साथ धूल के बहुत बारीक कण अंदर आते रहते हैं. धीरे-धीरे यही कण पंखे के ब्लेड पर मोटी परत के रूप में जम जाते हैं

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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Reduce Electricity Bill Tips: गर्मियों में सीलिंग फैन लगभग हर घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शामिल हैं. लोग अक्सर बिजली का बिल कम करने के लिए पंखे की स्पीड घटा देते हैं या फिर अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. लेकिन पंखे पर चढ़ी धूल एक छोटी सी गलती होती है, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता. दरअसल पंखे के ब्लेड पर जमी धूल न सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, बल्कि बिजली की खपत भी बढ़ा सकती है. अगर लंबे समय तक पंखे की सफाई न की जाए तो मोटर पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और पर्याप्त हवा पानी के लिए पंखे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. यही वजह है कि समय-समय पर पंखे की सफाई करना सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि बिजली बचाने का भी तरीका माना जाता है. 

कैसे बढ़ जाता है बिजली का बिल? 

घर की खुली खिड़की और दरवाजे से आने वाली हवा के साथ धूल के बहुत बारीक कण अंदर आते रहते हैं. धीरे-धीरे यही कण पंखे के ब्लेड पर मोटी परत के रूप में जम जाते हैं. खास तौर पर ब्लेड के किनारे पर धूल जमा होने से उसका संतुलन और हवा काटने की क्षमता प्रभावित होती है. जब ब्लेड पर ज्यादा गंदगी होती है तो पंखा पहले जैसे हवा देने के लिए अधिकतम ज्यादा मेहनत करता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ सकती है. 

सिर्फ हवा नहीं, परफॉर्मेंस भी होती है प्रभावित 

अगर पंखा पूरी स्पीड पर चल रहा है, लेकिन फिर भी कमरे में पर्याप्त हवा महसूस नहीं हो रही है( तो उसकी एक बड़ी वजह ब्लेड पर जमी धूल हो सकती है. धूल की मोटी परत हवा के प्रवाह को कम कर देती है, जिससे कूलिंग पर असर पड़ता है. कई बार लोग इसे मोटर की खराबी समझ लेते, जबकि समस्या केवल सफाई की होती है.

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धूल से बढ़ सकती हैं दूसरी परेशानियां भी 

सिर्फ धूल ही नहीं लंबे समय तक रखरखाव न होने पर पंखे में दूसरी समस्याएं भी शुरू हो सकती है. ब्लेड पर आसमान रूप से धूल जमा होने से पंखा डगमगाने लगता है. लगातार कंपन होने से मोटर और माउंटिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता है. अगर स्क्रू ढीले हो या फिटिंग कमजोर हो जाए तो सुरक्षा का खतरा भी बढ़ सकता है. इसके अलावा अगर पंखे से असामान्य आवाज आने लगे, बार-बार बंद होने लगे है या जरूरत से ज्यादा हिलने लगे तो उसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में टेक्नीशियन से जांच करना बेहतर रहता है, क्योंकि समय रहते समस्या दूर करने से बड़ी खराबी और ज्यादा खर्च से बचा जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Jul 2026 12:54 PM (IST)
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Dust On Fan Increases Electricity Bill Celling Fan Cleaning Tips Save Electricity Fan Cleaning Reduce Electricity Bill Tips
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