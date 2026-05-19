Apple ने आखिर क्यों बंद किए iPhone Box में आने वाले Free Stickers? सामने आई असली वजह
Apple Sticker In iPhone Box: ऐप्पल ने 1970 के दशक में अपने प्रोडक्ट्स के साथ फ्री स्टिकर देने शुरू किए थे. यह एक शानदार रणनीति साबित हुई और कंपनी के ग्राहक ही ब्रांड एंबेसडर बन गए.
- ऐप्पल ने 1970 के दशक में Apple II के साथ स्टिकर देना शुरू किया।
- स्टिकर ब्रांड प्रचार और ग्राहकों में लॉयल्टी बढ़ाने का माध्यम थे।
- कंपनी ने 2024 में पर्यावरण के लिए प्लास्टिक स्टिकर देना बंद किया।
- फाइबर-आधारित पैकेजिंग के चलते स्टिकर अब उत्पाद के साथ नहीं आएंगे।
Apple Sticker In iPhone Box: ऐप्पल की पैकिंग स्ट्रैटजी का हर कोई मुरीद है. ऐप्पल ने जानबूझकर अपने आईफोन के लिए ऐसे बॉक्स बनाए हैं, जो थोड़ा मुश्किल से खुले और खुलने में थोड़ा टाइम ले. ऐप्पल का कहना है कि यह डिजाइन के साथ-साथ फीलिंग का भी मामला है. अब अगर कुछ साल पहले की बात करें तो ऐप्पल हर आईफोन बॉक्स में फ्री स्टिकर देती थी. ऐप्पल के लोगो वाले ये स्टिकर हर आईफोन के अलावा ऐप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी मिलते थे. आइए जानते हैं कि ऐप्पल ने फ्री स्टिकर देने की शुरुआत क्यों की थी और क्यों अब कंपनी ने इसे बंद कर दिया है.
कब हुई थी फ्री स्टिकर देने की शुरुआत?
ऐप्पल ने फ्री स्टिकर देने की शुरुआत आईफोन से नहीं की थी. असल में आईफोन की शुरुआत से भी पहले से कंपनी नए प्रोडक्ट्स के साथ ये स्टिकर्स बांट रही है. इसकी शुरुआत 1970 के दशक में Apple II के बॉक्सेस के साथ हुई थी. शुरुआत में रेनबो कलर वाले ऐप्पल लोगो के स्टिकर्स बॉक्स के साथ दिए जाते थे. 1988 में कंपनी ने रेनबो कलर की जगह सॉलिड कलर लोगो देने शुरू कर दिए. कंपनी का यह सिलसिला कई सालों तक जारी रहा. मैकबुक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड सबके साथ कंपनी फ्री स्टिकर दे रही थी. ऐप्पल के यूजर्स को भी ये खूब पसंद आये और हर तरह के सरफेस पर ये लोगो दिखने लगे. यही कंपनी की रणनीति थी.
फ्री में स्टिकर क्यों देती थी ऐप्पल?
नए प्रोडक्ट के साथ लोगो वाले स्टिकर देना ऐप्पल का एक सफल एडवरटाइजिंग कैंपेन रहा. इससे यूजर्स को ब्रांड लॉयल्टी दिखाने का एक मौका मिला और दूसरी तरफ ऐप्पल का लोगो हर जगह पहुंचना शुरू हो गया. इस तरह ऐप्पल कम लागत में अपना ब्रांड दुनिया तक पहुंचा रही थी. कंपनी ने अपने ग्राहकों फ्री स्टिकर देकर उन्हें एक तरह से ब्रांड एंबेसडर बना दिया था. साथ ही प्रोडक्ट के बॉक्स में फ्री स्टिकर मिलने से ग्राहकों को गिफ्ट जैसा महसूस होता था. इससे ब्रांड के साथ लगाव और गहरा हुआ.
अब कंपनी ने फ्री स्टिकर देने बंद क्यों कर दिए?
ऐप्पल ने लगभग पांच दशक बाद 2024 से अपने प्रोडक्ट्स के साथ फ्री स्टिकर देने बंद कर दिए हैं. कार्बन न्यूट्रल होने और पैकेजिंग से प्लास्टिक हटाने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है. अब कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह फाइबर-बेस्ड पैकेजिंग यूज करने लगी है. ये स्टिकर प्लास्टिक के बने होते थे. इसलिए कंपनी ने इन्हें अलविदा कह दिया है.
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