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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या सिल्वर फॉइल लपेटने से तेज चलता है Wifi? जानें कितने काम का यह हैक

क्या सिल्वर फॉइल लपेटने से तेज चलता है Wifi? जानें कितने काम का यह हैक

How Aluminum Foil Boost Wi-Fi Signal: अगर आप स्लो वाईफाई कनेक्शन से परेशान हैं तो किचन में रखा एल्युमिनियम फॉइल आपके काम आ सकता है. यह वाईफाई सिग्नल को बूस्ट कर देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 02:29 PM (IST)
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How Aluminum Foil Boost Wi-Fi Signal: अगर आपके वाईफाई कनेक्शन की स्पीड स्लो है तो किचन में रखा एक सामान आपके काम आ सकता है. हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल की. यह आपके खाने को फ्रेश और गर्म रखने के साथ-साथ वाईफाई कनेक्शन की स्पीड भी बढ़ा सकता है. सुनने में यह भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन यह तरीका खूब काम का है. जिन लोगों ने इसे यूज किया है, वो मानते हैं कि इससे वाईफाई कनेक्शन की स्पीड में इजाफा देखने को मिला है. आइए जानते हैं कि कैसे एल्युमिनियम फॉइल वाईफाई सिग्नल को बूस्ट कर देती है. 

कैसे काम करते हैं वाईफाई सिग्नल?

सबसे पहले वाईफाई सिग्नल के बारे में जानना जरूरी है. दरअसल, वाईफाई सिग्नल राउटर में लगे एंटीना से आते हैं. आपके घर के सभी मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप आदि तक पहुंचने के लिए ये सिग्नल लाइट और रेडियो वेव्स की तरह बिहेव करते हुए सारी जगहों पर फैल जाते हैं. इससे यह होता है कि उन जगहों पर सिग्नल चले जाते हैं, जहां इनकी जरूरत नहीं होती, जबकि जरूरत वाले कई हिस्सों में कनेक्शन नहीं मिल पाता. इसका एक नुकसान यह भी होता है कि इससे सिग्नल कमजोर हो जाते हैं. राउटर से थोड़ी दूरी पर ही स्थित डिवाइस तक जाते-जाते कई बार सिग्नल एकदम कमजोर हो जाते हैं. इससे इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है. 

एल्युमिनियम फॉइल इसमें कैसे मदद कर सकती है?

अगर आप चाहते हैं कि आपके डिवाइस तक एकदम फास्ट इंटरनेट पहुंचे तो आप एल्युमिनियम फॉइल की मदद ले सकते हैं. आप इस फॉइल की एक कर्व्ड शीट लेकर राउटर के पीछे रख दें. इससे वाईफाई सिग्नल का फ्लो बेहतर होगा. दरअसल, एल्युमिनियम फॉइल की शाइनिंग वाली साइड अपने एंगल के हिसाब से एंटीना से आने वाले सिग्नल को रिडायरेक्ट कर देगी. अगर आपको किसी डायरेक्शन में सिग्नल की जरूरत नहीं है तो आप शीट को उस डायरेक्शन में रख सकते हैं. इससे सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर जरूरत वाली जगहों पर पहुंच जाएंगे. 

ये जुगाड़ भी करेंगे काम

अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल मौजूद नहीं हैं तो दूसरे कई जुगाड़ भी आपका यह काम कर सकते हैं. एल्युमिनियम फॉइल की तरह स्टील या कॉपर की शीट, सोडा या बीयर के कैन से भी यह काम कर सकते हैं. आपको यह ध्यान रखना है कि एंटीने की तरफ शीट की शाइनिंग वाली साइड होनी चाहिए और शीट को उस डायरेक्शन में रखना है, जहां आपको सिग्नल की जरूरत नहीं है.

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Published at : 08 Apr 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Wifi Signal TECH NEWS
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