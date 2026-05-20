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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: 'घट रही सिख आबादी, चौथे बच्चे पर मिलें 40 हजार', BJP नेता जगमोहन राजू ने CM मान को लिखा पत्र

पंजाब: 'घट रही सिख आबादी, चौथे बच्चे पर मिलें 40 हजार', BJP नेता जगमोहन राजू ने CM मान को लिखा पत्र

Punjab News: बीजेपी महासचिव और पूर्व आईएएस जगमोहन राजू ने सिख आबादी की धीमी वृद्धि पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने तीसरे और चौथे बच्चे पर प्रोत्साहन राशि की मांग उठाई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 May 2026 07:39 AM (IST)
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पंजाब बीजेपी के महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन राजू ने राज्य में सिख आबादी की धीमी वृद्धि को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर खास योजना लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सिख जनसंख्या कम हो रही है.

जगमोहन राजू ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि अगर किसी सिख परिवार में तीसरा बच्चा होता है तो सरकार उसे 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे. वहीं चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये दिए जाएं. उनका कहना है कि इससे सिख समुदाय में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.

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उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में ऐसी योजना शुरू की है, इसलिए पंजाब सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए.

‘सिखों में फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम’

बीजेपी नेता ने नेशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सिख समुदाय में फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम है. उनके मुताबिक यही वजह है कि सिख आबादी बाकी समुदायों के मुकाबले धीमी रफ्तार से बढ़ रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिसका असर राज्य की जनसंख्या के आंकड़ों पर पड़ रहा है.

जगमोहन राजू ने कहा कि ज्यादा बच्चे होना किसी समाज के पिछड़ेपन की निशानी नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई विकसित देश भी अब घटती आबादी को लेकर चिंतित हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं.

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लोकतांत्रिक हिस्सेदारी का भी उठाया मुद्दा

उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा कि लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय होती है. ऐसे में अगर पंजाब की जनसंख्या वृद्धि बाकी राज्यों की तुलना में कम रहती है तो भविष्य में राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं में हिस्सेदारी भी प्रभावित हो सकती है.

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Published at : 20 May 2026 07:39 AM (IST)
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