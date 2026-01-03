स्लो इंटरनेट से हैं परेशान? ये एक्सपर्ट टिप्स आपकी वाई-फाई को बना देंगी सुपरफास्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऑफिस वर्क, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग समेत कई कामों के लिए घर में वाई-फाई जरूरी हो गया है. अब अगर वाई-फाई की स्पीड कम हो जाए तो सारे काम अटक जाते हैं. इससे न तो ऑफिस का काम ठीक तरीके से हो पाता है और न ही गेमिंग या स्ट्रीमिंग में मजा आता है. महंगा वाई-फाई कनेक्शन लेने के बावजूद कई लोग स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान रहते हैं. अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपको सुपरफास्ट स्पीड मिलेगी.

राउटर या वर्कस्पेस की जगह बदलें

कई बार राउटर और वर्कप्लेस की दूरी ज्यादा होने से स्पीड पर असर पड़ता है. अगर आप वर्कप्लेस या गेमिंग स्टेशन को राउटर के पास मूव कर सकते हैं तो इथरनेट कनेक्शन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस वायर्ड कनेक्शन से आपको एकदम शानदार स्पीड मिलेगी. अगर आपके पास यह ऑप्शन नहीं है तो राउटर को उस कमरे में इंस्टॉल करें, जहां बैठकर आप काम करते हैं. इससे राउटर और डिवाइस के बीच कोई बाधा नहीं होगी और आपको तेज इंटरनेट मिलेगा.

वाई-फाई एक्सटेंडर भी आएगा काम

अगर आपका घर बड़ा है और पूरे घर में एक ही राउटर से काम चलाना है तो वाई-फाई एक्सटेंडर आपका काम आसान कर सकते हैं. वाई-फाई एक्सटेंडर से कनेक्शन की रेंज बढ़ जाती है और आप घर से उन कोनों से भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, जहां राउटर की रेंज नहीं पहुंच पाती.

इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से दूर रखें राउटर

कुछ लोग घर में लगे टीवी, फ्रीज या फर्नीचर आदि के पीछे राउटर लगा लेते हैं. ऐसी जगहों पर लगे राउटर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और वाईफाई सिग्नल आपके डिवाइस तक नहीं पहुंचेंगे. टीवी और माइक्रोवेव समेत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मेटल सरफेस वाईफाई सिग्नल के साथ इंटरफेयर कर सकता है. इसलिए हमेशा राउटर को ऐसी जगहों से दूर ही प्लेस करें.

