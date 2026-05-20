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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला

'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने के ठीक एक दिन बाद अब हमले की नई संभावित तारीखें बता दी हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 May 2026 06:53 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने के ठीक एक दिन बाद अब हमले की नई संभावित तारीखें बता दी हैं. ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकते हैं.

क्या बोले ट्रंप?

'ब्लूमबर्ग' के मुताबिक ट्रंप ने पत्रकरों से बातचीत के दौरान कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि हमें युद्ध न करना पड़े, लेकिन हमें उन्हें (ईरान को) एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है.' जब उनसे पूछा गया कि वह इसके लिए कितना इंतजार करेंगे तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है दो या तीन दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अगले सप्ताह की शुरुआत में कुछ हो सकता है. यह एक सीमित समय के लिए होगा.'

यूएस-ईरान में फिर छिडे़गी जंग?

ट्रंप के इस बयान से ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है. फरवरी के आखिर में शुरू हुए अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे, जबकि ईरान का कहना है कि उसका यह कार्यक्रम बिजली बनाने के लिए है, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं.

ट्रंप ने सोमवार (18 मई) को दावा किया था कि वह मंगलवार को ईरान पर एक और बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया. इससे पहले भी वह पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों के कहने पर अपने फैसले बदलते रहे हैं.

यह भी पढ़ें - ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा

ट्रंप के हमला करने की धमकियों पर ईरान भी पलटवार कर रहा है. तेहरान ने कहा कि अगर उस पर हमला होता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

इस बीच, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की अपील की है. वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार और बुधवार को चीन के दौरे पर हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - Putin China Visit: ट्रंप के बाद पुतिन का चीन दौरा! जानें से पहले दिया बड़ा बयान, शी जिनपिंग के बारे में कह दी ये बात

Published at : 20 May 2026 06:31 AM (IST)
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Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War IRAN
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