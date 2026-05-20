चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
सोशल मीडिया पर सयंतिका नाम की एक यूजर ने बंगाली मिठाइयों को लेकर चर्चा शुरू कर दी. सयंतिका ने पूछा कि मिष्टी दोई और नोलेन गुड़ेर रसगुल्ले के स्वाद को गैर बंगाली लोगों को कैसे समझाया जाए.
कांग्रेस के सांसद और नेता शशि थरूर अपनी अंग्रेजी और Vocabulary को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन इस बार उनके सोशल मीडिया पर चर्चा में आने की वजह अंग्रेजी नहीं बल्कि रसगुल्ला और इडली है. जी हां, कहानी बड़ी मजेदार है और इन दो डिशों को लेकर छिड़ी बहस और भी ज्यादा दिलचस्प है. जहां एक यूजर के मजाक को लेकर शशि थरूर ने ऐसा जवाब दिया कि सब देखते रह गए.
इंटरनेट पर रसगुल्ले और इडली को लेकर छिड़ी बहस
दरअसल, सोशल मीडिया पर सयंतिका नाम की एक यूजर ने बंगाली मिठाइयों को लेकर चर्चा शुरू कर दी. सयंतिका ने पूछा कि मिष्टी दोई और नोलेन गुड़ेर रसगुल्ले के स्वाद को गैर बंगाली लोगों को कैसे समझाया जाए, जिस पर एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा कि रसगुल्ला एक ओवररेटेड डिश है और ये चीनी के घोल में डूबी एक इडली से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, बस इसी कमेंट ने पोस्ट पर शशि थरूर की एंट्री करवा दी.
Indeed! To conflate a Rasgulla with an Idli is not just a culinary error; it is a profound cosmological misunderstanding.— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 17, 2026
To begin with, the comparison is practically a biological impossibility. She is comparing chhena (the delicate, squeaky, pristine curd of milk) with a… https://t.co/dwYI3p9B2S
शशि थरूर ने दिया मजेदार जवाब
इसी कमेंट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि अगर ये बात शशि थरूर तक पहुंच गई 'भाषाई हत्या' देखने को मिल जाएगी और हुआ भी यही. खुद शशि थरूर इस कमेंट बॉक्स में पहुंचे और यूजर्स को मजेदार जवाब दे डाला. शशि थरूर ने लिखा कि रसगुल्ला और इडली दोनों ही अलग अलग डिश हैं. उन्होंने कहा कि इन दोनों डिशों की तुलना करना यूनिवर्सल Delusion है. रसगुल्ला दूध से बना एक शानदार पदार्थ है तो वहीं इडली को चावल और उड़द दाल के खमीर वाले बैटर से बनाया जाता है जो कि काफी बेहतरीन डिश है. शशि थरूर ने रसगुल्ले और इडली पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर डाला जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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यूजर्स बोले, शशि थरूर का अंदाज ही निराला है
शशि थरूर का ये पोस्ट वायरल होते ही इसे लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया. ऐसे में अब इंटरनेट यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आप कौनसा प्रॉम्पट इस्तेमाल करते हैं. एक और यूजर ने लिखा...शशि थरूर के जवाब देने का तरीका ही निराला है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बंगाल और साउथ इंडियन डिश का आपस में मुकाबला करवाना वाकई में भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है.
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Source: IOCL