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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी

‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी

Salman Khan On Paps: सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर पैप्स को वॉर्निंग दी है. इससे पहले एक्टर ने अस्पताल के बाहर उनका पीछा करते पहुंचे पैप्स को खूब खरी खोटी सुनाई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 May 2026 07:40 AM (IST)
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बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की दरियादिली तो खूब फेमस है ही वहीं उनका गुस्सा भी काफी चर्चा में रहता है. फिलहाल सलमान खान के गुस्से के शिकार पैपराजी को होना पड़ा है. मुंबई के माहिम में हिंदुजा अस्पताल के बाहर सलमान खान पैप्स पर खूब भड़के. वहीं एक्टर ने अब सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर पैपराजी को कड़ी वॉर्निंग दी है. 

‘किसी के दर्द को एंजॉय मत करो’
बता दें कि मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर फोटोग्राफरों पर भड़कने और उन्हें डांटने के बाद, सुपरस्टार सलमान खान ने अब सोशल मीडिया पर अपना कड़ा रिएक्शन जाहिर करते हुए अस्पतालों के बाहर पैपराज़ी के व्यवहार पर सवाल उठाया है.  सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फी पोस्ट कीं और साथ ही उन फोटोग्राफरों के लिए गुस्से भरे मैसेज भी लिखे, जो अस्पताल तक उनका पीछा करते रहे और जब वे अस्पताल से निकल रहे थे तो उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए चिल्लाते रहे.

सलमान खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने हमेशा मीडिया का सपोर्ट किया है और यह सुनिश्चित किया है कि फोटोग्राफर भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें, लेकिन किसी के मुश्किल पलों का “आनंद” लेने की कोशिश करने वालों के प्रति उनकी सख्त प्रतिक्रिया है. एक्टर ने लिखा, “अगर मैं किसी अस्पताल में किसी प्रेस को अपने दर्द को एंजॉय करते हुए देखूं. जिस प्रेस के लिए मैं खड़ा रहा हूं, जिसके साथ मैंने बातचीत की है, जिसकी केयर की है, यह सुनिश्चित किया है कि वे भी अपनी रोजी-रोटी कमा सकें, लेकिन अगर वे मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं... चुप रहो, एंजॉय मत करो.”

 
 
 
 
 
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तस्वीर जरूरी है या लाइफ’
सलमान ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि क्या एक तस्वीर इंसान की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है. एक्टर ने लिखा, “भाई भाई भाई मातृभूमि पिक्चर की मां की आंख, पिक इम्पोर्ट है या लाइफ.”

 

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने आगे लिखा, "ऐसे मैं सौ जला दूंगा. भाई के एक भाई के दुख पर अगली बार कोशिश कर लेना मेरे साथ. बस कोशिश कर लेना…जब भी तुम्हारा कोई अस्पताल में होगा तो क्या मैं इस पर रिएक्शन दूंगा?

‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला'
एक अन्य पोस्ट में, सलमान खान ने फोटोग्राफरों को इमोशनल सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि वह इस उम्र में भी लड़ना जानते हैं. सलमान खान ने आगे लिखा, “साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला ये याद रख लेना, जेल में डालो गे हा हा हा.”

 

 
 
 
 
 
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सलमान खान का अस्पताल का वीडियो हुआ था वायरल
इससे पहले, हिंदुजा अस्पताल के बाहर सलमान खान के वीडियो ऑनलाइन सामने आए थे, जिनमें अभिनेता फोटोग्राफरों से नाराज़ नज़र आ रहे थे. खबरों के मुताबिक, फोटोग्राफरों ने सबसे पहले सलमान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में उनका पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गए. जैसे ही एक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफरों ने कथित तौर पर उनका ध्यान खींचने के लिए "भाई भाई" चिल्लाना शुरू कर दिया. अभिनेता ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने को कहा और खूब खरी खोटी सुनाते हुए उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती होता तो वे कैसा रिएक्शन देते

सलमान खान वर्क फ्रंट
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो सुपरस्टार फिलहाल अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'मातृभूमि: मई वार रेस्ट इन पीस' में बिजी हैं. इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में हैं. इसके अलावा, सलमान निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की अपकमिंग फिल्म, जिसका टेंटेटिव टाइटल 'एसवीसी63' है, की शूटिंग भी कर रहे हैं. इस फिल्म में वे पहली बार नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इस प्रोजेक्ट का निर्माण दिल राजू कर रहे हैं.

 

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Published at : 20 May 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
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