Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google IO 2026 में Gemini AI को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया गया।

आवाज से Google Docs एडिट होंगे, YouTube में Gemini AI सर्च आएगा।

नया Gemini Omni मॉडल और सबसे तेज Gemini 3.5 Flash लॉन्च हुआ।

AI एजेंट प्लेटफॉर्म Antigravity 2.0 और पर्सनल AI एजेंट Gemini Spark पेश।

Google AI Ultra प्लान सस्ता हुआ, सब्सक्रिप्शन कीमतों में कटौती।

Google I/O 2026: Sundar Pichai ने Google I/O 2026 के मंच से कई नई AI तकनीकों और फीचर्स का खुलासा किया. इस बार कंपनी का पूरा फोकस Gemini AI को और ज्यादा ताकतवर बनाने पर रहा. नए अपडेट्स में वॉयस से डॉक्यूमेंट एडिटिंग, AI एजेंट्स, तेज AI मॉडल और YouTube के लिए स्मार्ट AI सर्च जैसे फीचर्स शामिल हैं.

अब आवाज से बनेंगे और एडिट होंगे Google Docs

Google ने Docs Live नाम का नया फीचर पेश किया है जिसकी मदद से यूजर्स सिर्फ अपनी आवाज के जरिए डॉक्यूमेंट बना और एडिट कर सकेंगे. यह फीचर Gemini AI की ताकत पर काम करेगा और यूजर्स को टाइपिंग की जरूरत काफी हद तक कम कर देगा.

सुंदर पिचाई के मुताबिक, Docs Live को इस साल गर्मियों में Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए जारी किया जाएगा. आने वाले समय में यही सुविधा Google की दूसरी ऐप्स में भी देखने को मिलेगी.

YouTube में आएगा Gemini AI सर्च

Google ने यह भी पुष्टि की है कि Gemini AI अब YouTube में भी एंट्री करने जा रहा है. कंपनी ने इस नए फीचर का नाम Ask YouTube रखा है. इसकी मदद से यूजर्स वीडियो खोजने या जानकारी पाने के लिए AI से सीधे सवाल पूछ सकेंगे. फिलहाल यह फीचर इस साल अमेरिका में रोलआउट किया जाएगा और बाद में अन्य देशों तक पहुंच सकता है.

Gemini Omni मॉडल हुआ लॉन्च

Demis Hassabis ने नया Gemini Omni मॉडल पेश किया. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल Gemini की वर्ल्ड नॉलेज और रीजनिंग क्षमता को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है. Google के अनुसार, नया मॉडल kinetic energy और gravity जैसी जटिल वैज्ञानिक समझ में भी बड़ा सुधार लेकर आया है. Hassabis ने बताया कि Gemini Omni Flash को अब कई Google प्रोडक्ट्स में उपलब्ध कराया जा रहा है और साल के अंत तक इससे जुड़े और बड़े अपडेट सामने आएंगे.

Gemini 3.5 Flash बना अब तक का सबसे तेज मॉडल

Google ने Gemini 3.5 सीरीज का पहला मॉडल Gemini 3.5 Flash लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल कोडिंग, लंबे टास्क और रियल-वर्ल्ड वर्कफ्लो में पहले के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन करता है. सुंदर पिचाई के अनुसार, Gemini 3.5 Flash कई बेंचमार्क्स में Gemini 3.1 Pro से आगे निकल चुका है. खास बात यह है कि इसकी स्पीड दूसरी AI कंपनियों के मॉडल्स की तुलना में लगभग चार गुना ज्यादा बताई गई है.

Google ने यह भी बताया कि इस मॉडल का इस्तेमाल कंपनी अपने नए agent-first डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Antigravity में पहले से कर रही है जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ी है.

Antigravity 2.0 से OpenAI और Anthropic को चुनौती

Google ने Antigravity 2.0 भी लॉन्च किया है जिसे खास तौर पर AI एजेंट कोडिंग टूल्स के लिए तैयार किया गया है. Varun Mohan ने बताया कि दुनियाभर के लाखों डेवलपर्स पहले से Antigravity का इस्तेमाल कर रहे हैं.

नई अपडेटेड सर्विस में AI capabilities, integrations और नए टूल्स जोड़े गए हैं. इसमें एक अलग desktop application भी शामिल है जो AI agents के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

Google के मुताबिक, अब कई AI agents एक साथ मिलकर अलग-अलग टास्क संभाल पाएंगे. इसमें sub-agents, hooks और asynchronous task management जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

कंपनी का दावा है कि Antigravity 2.0 के अंदर Gemini 3.5 Flash दूसरी AI systems के मुकाबले 12 गुना तक तेज प्रदर्शन देता है. फिलहाल इसे शुरुआती रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर दुनियाभर में रोलआउट किया जा रहा है.

Gemini Spark बना पर्सनल AI एजेंट

Google ने Gemini Spark नाम का नया AI एजेंट भी लॉन्च किया है. Josh Woodward ने इसे Personal AI Agent बताया जो यूजर्स की डिजिटल जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है बल्कि बैकग्राउंड में लगातार काम करने वाला AI सिस्टम है. Google का कहना है कि यह Google Cloud पर चलने वाली dedicated virtual machines का इस्तेमाल करता है, इसलिए लैपटॉप बंद करने या डिवाइस बदलने के बाद भी यह अपना काम जारी रख सकता है.

डेमो के दौरान कंपनी ने दिखाया कि Spark ईमेल, चैट और डॉक्यूमेंट्स से जानकारी इकट्ठा करके खुद ही summary email तैयार कर सकता है. शुरुआत में इसे trusted testers के लिए जारी किया जा रहा है जबकि अगले हफ्ते Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स को इसका beta access मिलेगा. Google भविष्य में Spark को Chrome ब्राउज़र में भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है जिससे यह वेब पर खुद से कई काम पूरा कर सकेगा.

Google AI Ultra प्लान हुआ सस्ता

Google ने नया Google AI Ultra प्लान भी पेश किया जिसकी कीमत 100 डॉलर प्रति महीना रखी गई है. कंपनी का कहना है कि इसका मकसद ज्यादा यूजर्स तक Gemini Spark जैसी तकनीक पहुंचाना है. इसके अलावा कंपनी ने अपने मौजूदा टॉप-टियर Ultra subscription की कीमत 250 डॉलर से घटाकर 200 डॉलर प्रति महीना कर दी है.

Google Search में आया बड़ा AI बदलाव

टेक दिग्गज Google ने अपने सर्च प्लेटफॉर्म में कई बड़े AI बदलावों की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि यह पिछले कई वर्षों में Search का सबसे बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है. अब Google Search का AI Mode पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है और इसे नए Gemini 3.5 मॉडल की ताकत दी गई है. इसके साथ ही कंपनी ने एक नया AI आधारित Search Box भी पेश किया है जो यूजर्स के सवालों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा.

नया AI Search Box कैसे करेगा काम?

Google का नया Search Box पुराने साधारण सर्च बार से काफी अलग है. कंपनी के मुताबिक यह बॉक्स यूजर के सवालों के अनुसार खुद को डायनामिक तरीके से बड़ा करेगा और टाइपिंग के दौरान AI आधारित सुझाव देगा.

यह फीचर सिर्फ ऑटो-कम्प्लीट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूजर के सवाल को और बेहतर बनाने में मदद करेगा. यानी अगर कोई व्यक्ति अधूरी जानकारी के साथ भी सर्च करता है तो AI उसे ज्यादा स्पष्ट और उपयोगी सुझाव देने की कोशिश करेगा.

अब Text, Photo और Video से भी Search

Google ने Search को मल्टीमॉडल अनुभव में बदल दिया है. नया AI Search सिस्टम अब केवल टेक्स्ट ही नहीं बल्कि फोटो, वीडियो और फाइल्स को भी एक साथ समझ सकेगा. इसका मतलब है कि यूजर अलग-अलग फॉर्मेट की जानकारी को एक साथ इस्तेमाल करके ज्यादा सटीक रिजल्ट हासिल कर पाएंगे. उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति फोटो अपलोड करके उसके बारे में सवाल पूछ सकता है या किसी वीडियो के जरिए जानकारी खोज सकता है.

AI Mode और AI Overviews हुए एक साथ

कंपनी ने यह भी बताया कि अब AI Mode और AI Overviews को मिलाकर एक ज्यादा यूनिफाइड अनुभव तैयार किया गया है. नई व्यवस्था में यूजर्स पारंपरिक सर्च रिजल्ट, AI द्वारा तैयार जवाब और फॉलो-अप बातचीत के बीच आसानी से स्विच कर सकेंगे. खास बात यह है कि बातचीत का संदर्भ बीच में खत्म नहीं होगा जिससे लगातार बेहतर और ज्यादा रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी. Google का कहना है कि जैसे-जैसे यूजर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, वैसे-वैसे AI ज्यादा प्रासंगिक लिंक और सोर्स दिखाएगा.

Desktop और Mobile दोनों पर शुरू हुआ रोलआउट

कंपनी ने पुष्टि की है कि नया AI Search अनुभव आज से दुनियाभर में रोलआउट किया जा रहा है. यह अपडेट डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.

Gemini App का नया डिजाइन भी आया सामने

Google ने अपने Gemini ऐप के नए डिजाइन की भी झलक दिखाई है. I/O 2026 इवेंट में Josh Woodward ने इस नए इंटरफेस को पेश किया. नई डिजाइन के साथ Gemini ऐप में कई नए AI Voices भी जोड़े जाएंगे. खास बात यह है कि ये आवाजें अलग-अलग बोलियों और उच्चारणों में उपलब्ध होंगी जिससे यूजर्स को ज्यादा प्राकृतिक और व्यक्तिगत अनुभव मिलेगा.

यह भी पढ़ें:

5G को भूल जाइए! 115Gbps की तूफानी स्पीड वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च, अमेरिका-चीन नहीं बल्कि इस देश ने मारी बाजी