स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद ऐसे रखें फोन का ध्यान, नहीं तो फिर मोटा खर्चा हो जाएगा

फोन की स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद इसकी स्मूद फंक्शनिंग और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए इसके डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है. स्क्रैचेज, क्रैक या दूसरे डैमेज के कारण नई स्क्रीन खराब हो सकती है और आपको फिर से सर्विस सेंटर पर जाकर मोटा खर्चा करना पड़ सकता है. इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखकर आप फोन की नई स्क्रीन को लंबे समय तक चला सकते हैं. आज हम आपको इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं.

हाई-क्वालिटी स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करें

फोन की स्क्रीन को स्क्रैचेज और गिरने पर डैमेज से बचाने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर जरूरी होता है. यह स्क्रीन पर सिक्योरिटी की एडिशनल लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे जेब में या टेबल वगैरह पर रखने से स्क्रीन पर स्क्रैच आने का खतरा कम हो जाता है. इसके लिए टेंपर्ड ग्लास सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है.

अच्छा फोन कवर भी करेगा मदद

फोन कवर स्क्रीन के साथ-साथ पूरे फोन को सुरक्षित रखता है. कई स्मार्टफोन की फिनिशिंग के कारण इनके हाथ से फिसलने का डर रहता है. फोन कवर इस डर को दूर करता है ही, साथ ही अगर फोन गलती से गिर जाए तो कवर ऐसा झटका आसानी से झेल सकता है. ऐसे में अच्छी क्वालिटी वाले फोन कवर पर लगाया गया पैसा आपको भारी खर्च से बचा सकता है.

नमी और गर्मी वाली जगह पर न रखें

नमी या अत्याधिक गर्मी से फोन की स्क्रीन और दूसरे इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है. गर्मी के कारण फोन का टचस्क्रीन रिस्पॉन्स करना बंद कर सकता है और कई मामलों में अत्याधिक गर्मी से स्क्रीन टूट भी सकती है. इसी तरह अगर नमी फोन के अंदर चली जाए तो यह इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकती है. इसलिए स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद फोन को भूलकर भी ऐसे जगहों पर न रखें, जहां अत्याधिक नमी या गर्मी हो.

