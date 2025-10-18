अब सस्ते दामों में खरीद सकेंगे फोल्डेबल फोन, Huawei ने लॉन्च किया Nova Flip S, जानें फीचर्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलअब सस्ते दामों में खरीद सकेंगे फोल्डेबल फोन, Huawei ने लॉन्च किया Nova Flip S, जानें फीचर्स

चाइनीज कंपनी Huawei ने अपने नए फोल्डेबल फोन Nova Flip S को लॉन्च कर दिया है. यह पिछले साल लॉन्च हुए नोवा फ्लिप का नया वर्जन है, जिसे कम कीमत पर उतारा गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

Huawei Nova Flip S: चाइनीज कंपनी Huawei ने सस्ती कीमत वाला फ्लिप फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है. Huawei ने चीन में Nova Flip S मॉडल को लॉन्च किया है. जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यह पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए Nova Flip से मिलता-जुलता है. नए मॉडल में नए कलर ऑप्शन जोड़े गए हैं और इसकी कीमत पुराने मॉडल की तुलना में कम रखी गई है. इसी के साथ यह चीन का सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन गया है. आइए इस फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Nova Flip S के फीचर्स

इसके ज्यादातर फीचर्स पिछले साल आए Nova Flip जैसे ही हैं. इसमें 6.94 इंच की LTPO OLED (FHD+ 1-120Hz) की फुल स्क्रीन मिलती है. इसकी कवर स्क्रीन का साइज 2.14 इंच है. मौसम, पेमेंट और शेड्यूल आदि देखने और करने के लिए ऐप्स को कवर स्क्रीन पर पिन किया जा सकता है. इस फोन का वजन 196 ग्राम है और मोटाई 6.8mm है. यह HarmonyOS 5.1 पर रन करता है. कंपनी ने इस फोन में फीदर ब्लैक, व्हाइट, अज्योर ब्लू, ग्रीन, सॉफ्ट पिंक और स्टार ब्लैक कलर ऑप्शन दिए हैं. यह फोन 12 लाख बार फोल्ड-अनफोल्ड होने के लिए सर्टिफाइड है. 

कैमरा और बैटरी

कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 1/1.56-inch RYYB सेंसर और f/1.9 अपर्चर के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का लेंस लगा हुआ है. इस फोन को 4,400mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है, जो 66W वायर्ज चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. 

कितनी है कीमत?

चीन में इस फोन को 3,388 युआन (लगभग 43,000 भारतीय रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसके लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं. इस फोन को Nova Flip की लगभग 65,000 रुपये की तुलना में कम कीमत पर उतारा गया है. 

Published at : 18 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Tags :
Huawei Foldable Phone TECH NEWS Huawei Nova Flip S
