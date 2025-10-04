iPhone की स्टोरेज हो गई फुल तो डिलीट करें ये प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स, कई और तरीके भी आएंगे काम

आईफोन यूजर्स को स्टोरेज की चिंता खूब सताती है. ज्यादा स्टोरेज वाला आईफोन लेने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है और कम स्टोरेज ज्यादा दिन चलती नहीं. फोटो-वीडियोज और दूसरी फाइल्स के चलते आईफोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है. ऐसे में आईफोन यूजर्स को स्टोरेज को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना पड़ता है. अगर आपके आईफोन की स्टोरेज भी फुल हो गई है तो आप इसमें कई प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि आपको कोई जरूरी फोटो-वीडियो या फाइल डिलीट नहीं करनी पडे़गी और अनयूज्ड ऐप्स भी आईफोन से हट जाएंगी.

इन ऐप्स को करें डिलीट

बुक्स- अगर आपको डिजिटल बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है तो इस ऐप को डिलीट कर आप आईफोन की स्टोरेज में जगह बचा सकते हैं.

होम और कंपास ऐप्स- जरूरत न होने पर होम और कंपास ऐप्स को भी डिलीट किया जा सकता है.

फ्रीफॉर्म- इसमें आपको डूडल और पेंटिंग आदि बनाने का ऑप्शन मिलता है. अगर आपको इन कामों में रूचि नहीं है तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं.

जर्नल- अगर आपको जर्नलिंग में रूचि नहीं है तो यह ऐप डिलीट कर आप स्टोरेज खाली कर सकते हैं.

Measure- यह ऐप जगह को मापने के काम आती है. अगर आपको ऐसा कोई काम नहीं पड़ता तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं.

Magnifier- यह ऐप किसी भी चीज को जूम कर देखने की सहूलियत देती है. जरूरत न पड़े तो इस ऐप को डिलीट कर दें.

न्यूज और टीवी- अगर आप आईफोन को न्यूज, वेब सीरीज, टीवी शो और फिल्में आदि देखने के लिए यूज नहीं करते हैं तो इन दोनों ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं. इन ऐप्स को डिलीट करना आसान है. इनके आइकन पर लॉन्ग प्रेस करें और फिर डिलीट ऐप को सेलेक्ट कर लें.

ये तरीके भी आएंगे काम

प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स डिलीट करने के साथ-साथ आप आईफोन से उन ऐप्स को भी हटा सकते हैं, जिन्हें आप काफी समय से यूज नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा फोटोज-वीडियोज को भी डिलीट कर भी स्पेस बचाया जा सकता है. अपनी गैलरी में जाएं और ऐसी फोटो वीडियो को सेलेक्ट करें, जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है. इनमें कई स्क्रीनशॉट, किसी चार्ट की फोटो आदि हो सकती हैं.

