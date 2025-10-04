ऐप्पल की धांसू तैयारी, एक-दो नहीं, इस महीने लॉन्च करेगी पूरे पांच प्रोडक्ट्स, देखें लिस्ट

सितंबर में आईफोन 17 सीरीज समेत नए एयरपॉड्स और वॉच सीरीज लॉन्च करने वाली ऐप्पल अब फिर से नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है. अक्टूबर में कंपनी ने 5 नए हार्डवेयर लॉन्च करने का ऐलान किया है. ये पांचों ही प्रोडक्ट्स ऐप्पल इकोसिस्टम की अलग-अलग कैटेगरी के लिए लॉन्च होंगे. इनमें नए आईपैड से लेकर नया ऐप्पल टीवी तक शामिल है. आइए इसी महीने लॉन्च होने वाले ऐप्पल के नए प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

M5 iPad Pro

पिछले साल कंपनी ने इसके डिस्प्ले में बड़ा बदलाव किया था और इस साल इसे नया प्रोसेसर मिलने जा रहा है. यह आईपैड नई M5 के साथ आएगा, जिसे 16GB रैम से पेयर किया जाएगा. कंपनी इसके फ्रंट में डुअल कैमरा दे सकती है. अगर ऐप्पल इसमें C1X मॉडम देती है तो यह अब तक का सबसे फास्ट-कनेक्टेड आईपैड होगा.

AirTag 2

ऐप्पल चार साल बाद आखिरकार इस ब्लूटूथ ट्रैकर को अपडेट कर रही है. नए एयरटैग में बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल के साथ नई अल्ट्रा वाइडबैंड चिप और अधिक रेंज के साथ प्रीसिजन फाइंडिंग का फीचर मिल सकता है. इसके डिजाइन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन टेक को अपग्रेड किया जा रहा है.

Apple TV 4K

कई साल बाद ऐप्पल अपने टीवी को भी रिफ्रेश करने जा रही है. अपकमिंग मॉडल में A17 Pro चिप के साथ N1 वायरलेस चिप और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार टीवी में सेंटर स्टेज कैमरा भी मिल सकता है. इसकी मदद से यूजर बड़ी स्क्रीन पर फेसटाइम का मजा ले सकेंगे.

HomePod mini 2

इस कॉम्पैक्ट स्पीकर में ऐप्पल ने 2020 के बाद से कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. अब इसके सेकंड जनरेशन मॉडल में ऐप्पल इंटेलीजेंस सपोर्ट, बेहतर ऑडियो और अपग्रेडेड अल्ट्रावाइडबैंड चिप के साथ-साथ N1 चिप मिलने की भी संभावना है.

Vision Pro 2

AI ग्लासेस पर फोकस करने के लिए ऐप्पल अगले कुछ सालों में विजन प्रो को ठंडे बस्ते में डाल सकती है, लेकिन उससे पहले वह Vision Pro 2 को लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह महंगा डिवाइस यूजर्स को खास पसंद नहीं आ रहा है. अब इसके नए मॉडल में अपग्रेडेड चिप, कंफर्टेबल स्ट्रैप और ब्लैक फिनिश मिलेगी. यह भी कहा जा रहा है कि इसे कैमरा और AI फीचर्स से भी लैस किया जा सकता है.

