स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोबाइल ऐप, डिस्प्ले या पुरानी रीडिंग से तुलना करके जांचें।

Smart Meter: आजकल घरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो बिजली खपत को डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन कई बार लोगों को शक होता है कि उनका मीटर सही रीडिंग दिखा रहा है या नहीं. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं कुछ आसान तरीकों से आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं.

अचानक बढ़े बिल पर रखें नजर

अगर आपका बिजली बिल बिना किसी खास वजह के अचानक बहुत ज्यादा आने लगे तो यह पहला संकेत हो सकता है कि मीटर में गड़बड़ी है. खासकर तब, जब आपके इस्तेमाल में कोई बड़ा बदलाव न हुआ हो.

सभी मशीन बंद करके चेक करें

एक आसान तरीका है घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बंद कर दें. इसके बाद मीटर की रीडिंग या इंडिकेटर को देखें. अगर सब कुछ बंद होने के बावजूद मीटर चल रहा है, तो इसमें समस्या हो सकती है.

लोड टेस्ट से करें पुष्टि

आप एक निश्चित लोड (जैसे 1000W का हीटर या आयरन) को एक तय समय तक चलाएं और देखें कि मीटर कितनी यूनिट दिखाता है. अगर रीडिंग सामान्य से ज्यादा या कम है तो मीटर की सटीकता पर सवाल उठ सकता है.

मोबाइल ऐप या डिस्प्ले से चेक करें

कई स्मार्ट मीटर के साथ मोबाइल ऐप या डिजिटल डिस्प्ले मिलता है. ऐप में दिख रही खपत और मीटर की रीडिंग को मिलाएं. अगर दोनों में बड़ा अंतर दिखे तो यह गड़बड़ी का संकेत हो सकता है.

पुरानी रीडिंग से तुलना करें

पिछले कुछ महीनों के बिजली बिल को देखें और तुलना करें. अगर हर महीने रीडिंग में असामान्य उछाल दिखे तो मीटर की जांच करवाना जरूरी है. अगर ऊपर बताए गए तरीकों से आपको शक पक्का लगे तो तुरंत अपने बिजली विभाग से संपर्क करें. वे मीटर की टेस्टिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बदल भी सकते हैं.

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

स्मार्ट मीटर आमतौर पर सटीक होते हैं लेकिन तकनीकी खराबी या इंस्टॉलेशन की गलती से समस्या आ सकती है. इसलिए समय-समय पर जांच करते रहना जरूरी है. साथ ही, अगर आपको यकीन हो जाए कि मीटर में दिक्कत है तो अपने बिजली सप्लायर से संपर्क जरूर करें. वे मीटर की आधिकारिक जांच करवाकर जरूरत पड़ने पर उसे बदल या ठीक कर सकते हैं. एक जरूरी बात हमेशा ध्यान रखें कि बिजली से जुड़े उपकरणों के साथ काम करते समय सावधानी बेहद जरूरी है.

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