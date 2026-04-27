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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट

AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट

AI Scam Alert: देश की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने बढ़ते एआई स्कैम को लेकर बिजनेसेस और आम यूजर्स को अलर्ट किया है. एजेंसी ने बचाव के भी कई तरीके सुझाए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 09:49 AM (IST)
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  • साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने AI स्कैम पर जारी की चेतावनी।
  • AI से सॉफ्टवेयर खामियों का तुरंत पता लगाकर हो रहे बड़े फ्रॉड।
  • हमले करने वालों को अब कम स्किल में मिल रही बड़ी सफलता।
  • कंपनियों और आम यूजर्स को AI स्कैम से बचने की सलाह।

AI Scam Alert: पिछले कुछ समय से एआई की मदद से होने वाली स्कैम की घटनाएं बढ़ी हैं. इसे देखते हुए देश की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने वॉर्निंग जारी की है. इसमें कहा गया है कि एआई की मदद से अब कहीं ज्यादा मुश्किल साइबर क्राइम हो रहे हैं. अब अटैकर्स को खामियों का पता लगाने के लिए ज्यादा समय भी नहीं चाहिए और वो पहले से कहीं बड़े स्तर पर सिस्टम और यूजर्स को अटैक कर सकते हैं. इसमें आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी इन स्कैम को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. 

CERT-In ने बताया गंभीर खतरा

CERT-In ने अपने अलर्ट में कहा है कि एआई सिस्टम की मदद से अब सॉफ्टवेयर में खामियों का तुरंत पता लगाया जा सकता है. अब एआई के कारण अटकैर्स API, क्लाउड सर्विस और एंटरप्राइज सिस्टम में कमजोरी का पता लगाकर क्रेडेंशियल चुरा सकते हैं. इसके अलावा फिशिंग स्कैम और किसी की नकल कर स्कैम करने का खतरा भी बढ़ा है. अटैकर्स अलग-अलग भाषाओं में ईमेल, मैसेज, वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए स्कैम कर रहे हैं. इससे यूजर्स इन्हें असली मानकर अपनी संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहे हैं.

AI स्कैम के लिए स्किल की जरूरत नहीं रही

वॉर्निंग में कहा गया है कि एआई ने साइबर क्राइम को अंजाम देना आसान बना दिया है. अब कम स्किल वाले अटैकर्स भी गंभीर अटैक कर सकते हैं और इसका खतरा बहुत बड़ा है. सिस्टम की अनऑथोराइज्ड एक्सेस से लेकर सर्विस डिसरप्शन और डेटा ब्रीच से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड तक का खतरा बढ़ा है.

बिजनेसेस के लिए यह सलाह

CERT-In ने एआई स्कैम से बचने के लिए कंपनियों को कई स्तरों पर अलर्ट रहने की सलाह दी है. ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम, लॉग्स और नेटवर्क एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है. साथ ही उन्हें गैरजरूरी सर्विसेस, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल को डिसेबल करने की सलाह दी गई है. वहीं  MSMEs के लिए किफायती और असरदार तरीके सुझाए गए हैं. इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑटोमैटिक अपडेट इनेबल करने और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करना आदि शामिल है.

आम यूजर्स को दी गई यह सलाह

सरकारी एजेंसी ने अपनी वॉर्निंग में कहा है कि पर्सनल डिवाइसेस और अकाउंट्स को भी तेजी से निशाना बनाया जा रहा है. इससे बचाव के लिए यूजर अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें. साथ ही लोगों को स्ट्रॉन्ग और यूनीक पासवर्ड यूज करने और जहां संभव हो, वहां मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें-

पासवर्ड हो गए 'रिटायर', अब क्या यूज करना रहेगा सेफ? टॉप इंटेलीजेंस एजेंसी ने सब बता दिया

Published at : 27 Apr 2026 09:49 AM (IST)
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