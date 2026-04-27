'अभी तो AAP के विधायक भी टूटेंगे', सांसदों की बगावत के बाद रामकृपाल यादव की केजरीवाल को चेतावनी

पटना में पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो चुकी है और कई नेता व कार्यकर्ता अब पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं.

आईएएनएस से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने जनता, अपने कार्यकर्ताओं और भरोसे को धोखा दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर लंबे समय से असंतोष चल रहा था, जो अब खुलकर सामने आ रहा है. उनके मुताबिक, कार्यकर्ता अब बदलाव चाहते हैं और इसी वजह से पार्टी से दूरी बना रहे हैं.

Patna, Bihar: Former Minister Ram Kripal Yadav says, "People within Arvind Kejriwal's party are rebelling because he has betrayed the people, betrayed the public there, and betrayed his own workers. He has been involved in loot and wrongdoing and in building the ‘Sheesh Mahal’.… pic.twitter.com/0sldEF0RGD — IANS (@ians_india) April 27, 2026

कई विधायक और सांसद छोड़ सकते हैं पार्टी- रामकृपाल यादव

रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और गलत कामों में शामिल होने के आरोप लगे हैं. ‘शीश महल’ जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सब जनता के पैसे की बर्बादी को दर्शाता है, जिससे लोगों का भरोसा टूट गया है. साथ ही कहा कि आने वाले समय में पार्टी के कई बड़े नेता, विधायक और सांसद भी पार्टी छोड़ सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है और उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है.

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रामकृपाल के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तेज हुई चर्चा

रामकृपाल यादव के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि, इस तरह के आरोपों से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिल सकता है.

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