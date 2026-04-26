1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित

अगर इसे आसान भाषा में समझें तो 75W = 0.075 kW. 1 घंटे में खर्च = 0.075 यूनिट. अब मान लीजिए आप पंखा रोज 10 घंटे चलाते हैं तो एक दिन में खपत होगी. 0.075 × 10 = 0.75 यूनिट, अगर महीने के 30 दिन मानें तो 0.75 × 30 = 22.5 यूनिट. अब अगर आपके इलाके में बिजली की कीमत 7 रुपये प्रति यूनिट है तो 22.5 × 7 = 157.5 रुपये, यानी सिर्फ एक पंखा महीने में लगभग 150–160 रुपये का खर्च जोड़ सकता है.