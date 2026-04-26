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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित

1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित

Ceiling Fan Electricity Consumption: आम तौर पर एक सीलिंग फैन की पावर 60W से 80W के बीच होती है. इसका मतलब है कि अगर आपका पंखा 75 वॉट का है तो वह एक घंटे में 0.075 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Ceiling Fan Electricity Consumption: आम तौर पर एक सीलिंग फैन की पावर 60W से 80W के बीच होती है. इसका मतलब है कि अगर आपका पंखा 75 वॉट का है तो वह एक घंटे में 0.075 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है.

गर्मी आते ही घरों में पंखा दिन-रात चलने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा दिखने वाला Ceiling Fan आपके बिजली बिल में कितना बड़ा योगदान देता है? अगर इसका सही हिसाब समझ लिया जाए तो आप बिना जरूरत पंखा चलाने से खुद ही बचने लगेंगे.

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आम तौर पर एक सीलिंग फैन की पावर 60W से 80W के बीच होती है. इसका मतलब है कि अगर आपका पंखा 75 वॉट का है तो वह एक घंटे में 0.075 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है. यानी बिजली की खपत निकालने का बेसिक फॉर्मूला यह है.
आम तौर पर एक सीलिंग फैन की पावर 60W से 80W के बीच होती है. इसका मतलब है कि अगर आपका पंखा 75 वॉट का है तो वह एक घंटे में 0.075 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है. यानी बिजली की खपत निकालने का बेसिक फॉर्मूला यह है.
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अगर इसे आसान भाषा में समझें तो 75W = 0.075 kW. 1 घंटे में खर्च = 0.075 यूनिट. अब मान लीजिए आप पंखा रोज 10 घंटे चलाते हैं तो एक दिन में खपत होगी. 0.075 × 10 = 0.75 यूनिट, अगर महीने के 30 दिन मानें तो 0.75 × 30 = 22.5 यूनिट. अब अगर आपके इलाके में बिजली की कीमत 7 रुपये प्रति यूनिट है तो 22.5 × 7 = 157.5 रुपये, यानी सिर्फ एक पंखा महीने में लगभग 150–160 रुपये का खर्च जोड़ सकता है.
अगर इसे आसान भाषा में समझें तो 75W = 0.075 kW. 1 घंटे में खर्च = 0.075 यूनिट. अब मान लीजिए आप पंखा रोज 10 घंटे चलाते हैं तो एक दिन में खपत होगी. 0.075 × 10 = 0.75 यूनिट, अगर महीने के 30 दिन मानें तो 0.75 × 30 = 22.5 यूनिट. अब अगर आपके इलाके में बिजली की कीमत 7 रुपये प्रति यूनिट है तो 22.5 × 7 = 157.5 रुपये, यानी सिर्फ एक पंखा महीने में लगभग 150–160 रुपये का खर्च जोड़ सकता है.
Published at : 26 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Ceiling Fan TECH NEWS HINDI

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