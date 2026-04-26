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1 घंटे में कितना बिजली खाता है Ceiling Fan, गर्मियों में इस्तेमाल करने से पहले समझ लें पूरा जोड़-गणित
Ceiling Fan Electricity Consumption: आम तौर पर एक सीलिंग फैन की पावर 60W से 80W के बीच होती है. इसका मतलब है कि अगर आपका पंखा 75 वॉट का है तो वह एक घंटे में 0.075 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है.
गर्मी आते ही घरों में पंखा दिन-रात चलने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा दिखने वाला Ceiling Fan आपके बिजली बिल में कितना बड़ा योगदान देता है? अगर इसका सही हिसाब समझ लिया जाए तो आप बिना जरूरत पंखा चलाने से खुद ही बचने लगेंगे.
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Published at : 26 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Tags :Ceiling Fan TECH NEWS HINDI
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